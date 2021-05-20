الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلماني: قافلة مساعدات القوى السياسية لغزة رسالة تضامن مع الفلسطينيين

علي نور
علي نور

قال علي نور، عضو مجلس النواب، إن قيام القوى السياسية بتوجيه قافلة مساعدات طبية وإنسانية للشعب الفلسطيني غدًا، يأتي في سياق الدور المصري الأصيل الداعم للقضية الفلسطينية بقيادة الرئيس السيسي.

أضاف نور، في تصريحات الخميس، أن قيام العديد من القوى السياسية المصرية، بتنظيم قافلة مساعدات ينطلق من الإيمان التام بالقضية الفلسطينية وإيمان مصر قيادة وشعبًا بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى في الحصول على حقوقه المشروعة وفق الكثير من القرارات الدولية والاتفاقيات التي رعاها المجتمع الدولي.

وشدد عضو النواب على أن قافلة القوى السياسية التي تصل معبر رفح غدًا رسالة للشعب الفلسطيني بالدعم المصري التام لنيل حقوقه والتصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم، ورسالة للعالم كذلك بسرعة التجاوب مع العديد من مقترحات التهدئة التي صاغتها مصر للعودة الى الاستقرار والسلام مرة ثانية والبدء في اعادة إعمار القطاع.

أشار نور إلى التقدير العربي والفلسطيني والدولي الشديد لتحركات الرئيس السيسي لدعم قطاع غزة، والإعلان عن تخصيص 500 مليون دولار لاعادة الإعمار تقوم بها الشركات المصرية وهو تحرك عملي يؤكد على مساندة مصر التامة للحقوق الفلسطينية.

مجلس النواب نائب النائب علي نور الشعب الفلسطيني مساعدات مصرية القوى السياسية

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