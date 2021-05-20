«الثقافة» تنعى سمير غانم: عبقريته رسمت صفحات من البهجة

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الفنان سمير غانم الذى غيبه الموت اليوم عن عمر ناهز 84 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا.

وزيرة الثقافة تنعي وفاة الفنان سمير غانم

وقالت وزيرة الثقافة إن الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى فقدت أحد العباقرة وأيقونة كوميدية فذة، والذى رسم صفحات من البهجة فى تاريخ الأداء التمثيلى، لافتة إلى أن أسلوبه المميز نجح فى جذب قلوب الجمهور عبر سنوات طويلة شهدت أعمالًا ستبقى راسخة فى الوجدان بشخصياتها ومفرداتها، متوجهة بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

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وسمير غانم مواليد 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، وبعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفي ثمانينيات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة أعوام، بجانب عدد ضخم من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.