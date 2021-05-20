الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد هنيدي ناعيًا سمير غانم: «وداعًا سموره»

سمير غانم وزوجته
سمير غانم وزوجته

أعرب الفنان محمد هنيدي عن حزنه بوفاة الفنان سمير غانم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ84 عامًا، بنشر صورة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، مصحوبة بتعليق قال فيه: "البقاء لله وداعا سموره.. ربنا يرحمك يارب".

وتوفى الفنان سمير غانم، مساء الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في أحد مستشفيات القاهرة الكبرى، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة غدًا من مسجد السلام بشارع الهرم.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير مساء اليوم بعد فشل محاولات إنعاشه باستخدام أدوية بروتوكول فيروس كورونا.

في السياق، أعلن المنتج أحمد الإبياري وفاة الفنان سمير غانم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك": مع السلامة يا سمير البقاء لله.. سمير غانم".

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