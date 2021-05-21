الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تعرف على أبرز 5 كتب لمواجهة القلق

القلق
القلق

يمكن أن يؤثر القلق على الناس في جميع جوانب الحياة، حيث يعتبر من المشاكل النفسية التى تنتشر بشكل كبير فهو يشكل أزمة على أكثر من 60% من سكان العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتعتبر أكثر علاجات القلق شيوعًا هي العلاج النفسي وتقنيات إدارة الإجهاد والأدوية والتمارين الهوائية، فلا يوجد علاج واحد يناسب الجميع. 

كما يمكن علاجه عن طريق قراءة الكتب فهي تعد من الطرق البناءة لمعالجة أعراض القلق من وجهات نظر مختلفة، وفقًا لما نشره موقع "healthline" الطبى والتي نستعرض أبرزها في السطور التالية:

Dare

يركز الكتاب على مواجهة الأفكار المقلقة وتحديها بدلاً من تجاهلها، حيث يعتمد مؤلف الكتاب "ماكدونا" على الأدلة العلمية في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من القلق. 

 

Declutter Your Mind

يركز الكتاب على تعليمك اليقظة الذهنية من خلال إعادة صياغة أفكارك السلبية واستخدام التقنيات للتحكم فى أفكارك وتجنب الأفكار السلبية.

 

Hardcore Self Help: 

إذا لم تكن مهتمًا بكتب المساعدة الذاتية التقليدية، فإن "Hardcore Self Help: الكتاب المناسب لك.

يتحدث المؤلف روبرت داف، فى الكتاب عن المشكلات التى تواجه الأشخاص المصابين بالقلق، مع وضع تجارب للسيطرة عليها عن طريق الفكاهة.

 

The Anxiety and Phobia Workbook

يمكن أن يكون للنظام الغذائي غير المتوازن تأثيرات على أكثر من الكوليسترول وضغط الدم. كما يقترح "الحل الغذائي المضاد للقلق" ، حيث تؤثر الأطعمة أيضًا على كيمياء الدماغ وعواطفه.                                                        

يقدم الكتاب نصائح حول كيفية تناول المزيد من العناصر الغذائية، فهناك أيضًا نصائح حول نمط الحياة حول كيفية تقليل أعراض القلق وكيف يلعب الطعام الذي نتناوله دورًا في تلك الأعراض.

 

My Age of Anxiety: Fear, Hope, Dread

يمكن أن يكون القلق تجربة شخصية عميقة، حيث يعتمد المؤلف "سكوت ستوسل" على رحلته الشخصية مع القلق، ويضم الكتاب قصص لتجارب ناجحة مع أشخاص أصيبوا بالقلق

 

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