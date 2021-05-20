فتحي عبدالوهاب يودع سمير غانم: «ربنا يرحمك يا حبيبي»

أكد الفنان فتحي عبدالوهاب وفاة النجم الكبير سمير غانم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ونشر عبدالوهاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك” صورة للفنان الراحل مصحوبة بتعليق قال فيه: “ربنا يرحمك يا حبيبي ويغفرلك ويصبر كل حبايبك”.

كان الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه وحماته دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبدالعزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".