مجموعة طلعت مصطفى تدعم أبطال المصارعة في أوليمبياد طوكيو ضمن مسؤوليتها المجتمعية (صور)

في إطار حرصها على الاضطلاع بمسؤوليتها المجتمعية، وقعت مجموعة طلعت مصطفى عقود رعاية لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة (رجال وسيدات) المؤهلين لأولمبياد طوكيو ، وذلك في حفل بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكل من اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة، الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي للوزارة، الدكتور محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير لقطاع البطولة.

وتضم عقود الرعاية المقدمة من مجموعة طلعت مصطفى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة عددا من اللاعبين المؤهلين لأولمبياد طوكيو وهم ( محمد مصطفي – ضياء جودة – عمرو رضا – هيثم فهمي - إيناس خورشيد )، وذلك لتحقيق التكامل مع عقود الرعاية التي قدمتها شركة روابط والبنك الأهلي برعاية للاعب كيشو واللاعبة سمر حمزة، وعقد الرعاية المقدم من شركة وادي دجلة للاعب عبد اللطيف منيع.

وبهذه المناسبة، شدد وزير الشباب والرياضة على استمرار الدولة في تقديم كافة أنواع الدعم لأبطال ولاعبي المنتخبات الوطنية لمختلف اللعبات وإزالة جميع العقبات أمام لاعبي المنتخبات وبخاصة المؤهلين لأولمبياد طوكيو لتحقيق ميداليات لمصر.

وقال الوزير إن وزارة الشباب والرياضة نجحت في توفير رعاة لكل لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة الحرة والرومانية والنسائية، على أن يقوم الرعاة بتقديم خدمات برنامج الرعاية وتنفيذ خطة الإعداد والتأهيل لأولمبياد طوكيو، فضلا عن توفير برنامج الدعم المقدم للمنتخبات بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

وأشاد صبحي بالنتائج الطيبة التي حققتها الرياضة المصرية فى مختلف المحافل الدولية خلال الفترة الحالية، بشكل وضعها على منصات التتويج العالمية لتتصدر المشهد سواء على مستوى نتائج المنتخبات والبعثات وكذلك على مستوى استضافة مصر لمختلف الأحداث والبطولات الرياضية العالمية.

وبدوره، فقد أثنى اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة على الدعم الذي يقدمه وزير الشباب والرياضة لرياضة المصارعة على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا ، وقال: "رياضة المصارعة تعيش أزهي عصورها ، ونتعهد بتحقيق ميدالية أولمبية لمصر".

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