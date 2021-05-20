الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

موسيمانى يدرس إجراء تعديلات فى تشكيل الأهلى أمام صن داونز

جريدة الدستور

يدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، الدفع باللاعب أكرم توفيق في وسط الملعب المدافع كلاعب وسط مدافع ثالث مع الثنائي عمرو السولية وأليو ديانج في لقاء الإياب أمام صن داونز المقرر لها عصر السبت المقبل.

موسيماني عقد جلسة خاصة مع الجهاز المعاون له، وأكد أنه يفكر في جلوس اللاعب حسين الشحات خاصة أنه بعيد عن مستواه الفني والبدني وقد يكون نقطة ضعف في لقاء العودة بسبب ارتفاع الرطوبة، وأن الأفضل استخدامه كورقة على دكة البدلاء يتم استخدامها في الشوط الثاني والدفع بزميله أكرم توفيق في وسط الملعب للتأمين الدفاعي خوفًا من هجوم فريق صن داونز المتوقع منذ بداية اللقاء لتعويض فارق الخسارة بهدفين دون رد.

 

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