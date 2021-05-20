«بولوليكاشيفلي»: نحتاج إلى الجرأة إذا أردنا استئناف السياحة

قال زوراب بولوليكاشيفلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إننا نحتاج إلى الجرأة إذا أردنا استئناف السياحة ومن ثم بدء الانتعاش على نطاق أوسع، لافتا إلى أن قرار مدريد باستضافة معرض FITUR هو نوع الجرأة التي نحتاجها، كما يعد انعكاسًا لمستويات غير مسبوقة من الدعم السياسي للسياحة.

وأضاف بولوليكاشفيلي على هامش مشاركته في معرض الفيتور السياحي المقام بالعاصمة الأسبانية مدريد: "لقد حان وقت الطموح والخطوات الجريئة.. يمكننا إظهار الوحدة وهذا هو نوع التعاون الذي نحتاجه لإعادة تنشيط السياحة بطريقة منسقة ومسؤولة، لصالح ملايين عديدة من الناسفي جميع أنحاء العالم”.

وتابع: “في FITUR 2021 ، عالجت منظمة السياحة العالمية بعض التحديات الرئيسية التي تواجه السياحة مع تقديم حلول من أجل تعافيهاالآمن والمسؤول والمستدام، وبعد انتهاء مسابقة بدء التشغيل العالمية لأهداف التنمية المستدامة لمنظمة السياحة العالمية، تعمل المنظمة أيضًاعلى النهوض بأولويات أخرى، وهي تشجيع الاستثمارات في السياحة الإفريقية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة في القطاعالخاص”.

يذكر أنه على هامش فعاليات معرض السياحة الدولي الإسباني الفيتور الذي تستمرفعالياته حتى ٢٣ من الشهر الجاري، يترأس بولوليكاشيفلي المؤتمر الدولي المنعقد بالمسرح الملكي في مدريد، بحضور قادة القطاعين العام والخاص السياحي في العالم، وأحدث سفراء للمنظمة بمن فيهم مدير نادي أتلتيكو مدريد لكرة القدم دييغوسيميوني وعارضة الأزياء، ورائدة الأعمال فاليريا مازا.

فيما أطلقت المنظمات السياحية الدولية- خلال المشاركة في المعرض- عدة مبادرات تشجيعية وورش عمل تهدف إلى جعل القطاع السياحي منصة فاعلة في مجال خلق فرص العمل وتبادل الخبرات، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الحالية والتي تعرض ممارسات وأهداف التنمية المستدامة والابتكار والاستثمارات السياحية لتطوير أنماط واتجاهات سياحية جديدة، بجانب تطوير شراكات استراتيجية فعالة.

كما تم طرح عدة منتديات لتقييم اتجاهات السفر والسياحة المحتملة بعد أزمة كورونا وكذلك تعزيز الأساليب الترويجية للسياحة، واستكشاف الإمكانات التكنولوجية الحالية التي تخدم مجالات جديدة للوجهات السياحية.

