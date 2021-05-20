الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح: طرح الشواطئ للشباب بدءا من السبت المقبل

محافظ مطروح
محافظ مطروح

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على سرعة إنهاء مجلس مدينة مرسى مطروح إجراءات طرح شواطئ المحافظة للشباب على أن تكون جاهزة للتسليم لأصحاب التراخيص من يوم السبت القادم، موجها بإنهاء جميع الأعمال من مراجعة الدهانات وغيرها خلال 15 يوما مع  الاستعداد التام  وتكثيف جهود النظافة وتسويه الرمال وغيرها لاستقبال المصطافين بالشواطئ العامة وبما يحقق رضا أهالى المحافظة وزائريها. 

ووجه محافظ مطروح  بتشكيل فريق عمل لكل شاطئ لتقديم كافة التيسيرات ولمنع أى تجاوزات مع عمل لافتات بكل شاطئ تحمل إسم رئيس كل شاطئ ورقم تليفونه لتلقى أى شكاوى أو بلاغات  مع المتابعة المستمرة من  خلال غرفة العمليات  بمجلس المدينة وغرفة  عمليات المحافظة لتلقى اى شكاوى او استفسارات  وسرعة الرد عليها .

كما وجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة متابعة من مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الشئون الصحية والجهات المعنية  للمرور الدورى على الشواطئ   العامة  لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بكل حزم  وفقاً للاشتراطات  والمعايير الصحية  والتى تضمن سلامة وصحة المواطنين  خاصة الالتزام بالتباعد والمسافات الأمنة بين كل شمسية من ٢ الي ٣ متر .

وكان أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن المحافظة مستعدة لاستقبال موسم الصيف  السياحي مع بدء فتح الشواطئ لاستقبال الرواد وزائري المحافظة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء  بإعادة فتح الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حرصاً على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن الاستعدادات مستمرة وقطار التنمية لم يتوقف برغم الجهود الأخرى لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على كل مناحي الحياة.

وأشار محافظ مطروح إلى أنه تم الاستعداد مبكراً مع تجهيز جميع  الشواطئ العامة  والمتابعة اليومية من أعمال  تسوية رمال الشواطئ  بعد أعمال المد والجزر طوال فصل الشتاء بالإضافة إلى متابعة أعمال الترميم والدهان والإنارة بكورنيش المدينة.

مطروح طرح الشواطئ الشواطئ العامة التباعد الاجتماعي محافظ مطروح

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