الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العمل الدولية» تعقد مؤتمرها السنوي افتراضيا بمشاركة مصر

المؤتمر
المؤتمر

انطلقت فعاليات مؤتمر العمل الدولي السنوي، الذي يعتبر الهيئة الأعلى لصناعة القرار في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بحضور 5000 شخص من أنحاء العالم.

يجمع المؤتمر السنوي هذا العام وفودا عمالية ونقابية ورسمية من 187 دولة ولفيف من المراقبين الدوليين، ولكن يعقد لأول مرة منذ 102 سنة تاريخ إنشاء المنظمة في 1919، بشكل افتراضي، بسبب القيود الصارمة المفروضة على السفر المطبقة في جميع أنحاء العالم بسبب الوباء، علاوة على الحاجة إلى ضمان صحة وعافية الوفود والموظفين. 

ويرأس وفد مصر الثلاثي في المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، حيث تبدأ فعاليات المؤتمر على مرحلتين الأولى في شهر  يونيو المقبل، والثانية خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ومن المقرر أن تبدأ جلسات المرحلة الأولى في 3 يونيو المقبل، اجتماعات لجان المؤتمر التي من المتوقع أن تستمر لمدة 18 يوما، ثم يبدأ العمل في الجلسات العامة في 7 يونيو وسيتحدث خلالها رئيس الاتحاد السويسري ، كما سيتقدم المدير العام لمنظمة العمل الدولية ،غاي رايدر ،ورئيس مجلس الإدارة تقريرها ،اللذين يغطيان عامين، ويلي ذلك البيانات الافتتاحية لرؤساء مجموعات أصحاب العمل والعمال في المؤتمر.

وتتضمن البنود المدرجة في الجزء الخاص بشهر يونيو من جدول أعمال المؤتمر وثيقة ختامية خاصة بشأن استجابة منظمة العمل الدولية لفيروس (كوفيد -19)، وبرنامج منظمة العمل الدولية وميزانيتها الفترة 2022-2023، والمناقشة المتكررة بشأن الحماية الاجتماعية، والنظر في التقارير المتعلقة بتطبيق معايير العمل أثناء الجائحة ومناقشات حالات  الدول.

كما ستعقد قمة عالم العمل يومي 17 و18 يونيو المقبل، التي تحمل عنوان: “التحرك الدولي من أجل استجابة (كوفيد -19)  ومحورها الإنسان”، مع  استمرار الجلسات لمدة 90 دقيقة كل يوم، وتشمل القمة جزء رفيع المستوى مع رؤساء الدول والحكومات، وحلقة نقاش مع ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

كما من المقرر أن يعقد في 10 يونيو المقبل اجتماعا لليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال، وإطلاق تقرير عن عمالة الأطفال.

ويستأنف مؤتمر العمل الدولي عمله في نوفمبر 2021، بأجندة تتضمن مناقشتين في اللجان، واحدة حول عدم المساواة، وعالم  العمل، والثانية حول المهارات والتعلم مدى الحياة، ومن المتوقع أن يختم المدير العام الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي في 11 ديسمبر من العام الجاري.

يذكر أن مؤتمر العمل الدولي يعقد مرة في العام في جنيف بسويسرا، لمناقشة القضايا الرئيسية في عالم العمل، وصياغة معايير العمل الدولية واعتمادها ومراقبة تنفيذها، فهو يجمع بين ممثلي الحكومات والعمال وأصحاب العمل للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة.

مؤتمر العمل الدولي منظمة العمل الدولية وزير القوى العاملة محمد سعفان المراقبين الدوليين مناهضة عمالة الأطفال

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