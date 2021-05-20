وزير الرى: كنا نعمل خلال إجازة العيد لتوفير المياه وتقوية قدرتنا على تحمل الصدمات

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك زيادة سكانية، حيث نزيد 2.5 مليون نسمة فى العام، وخلال العشر سنوات الأخيرة حدثت زيادة 25 مليون نسمة، فنحن لدينا تحديين الأول التعامل مع التغيرات الخارجية، وتوفير احتياجاتنا مع الزيادة السكانية، مشيراً إلى أن الدولة أخذت إجراءات شديدة فى 2016 بعدم توصيل مياه النيل إلى المناطق الساحلية والاعتماد على تحلية مياه البحر، وهو ما يتم تطبيقه فى مدينة العلمين الجديدة.

وأشار عبد العاطى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، إلى أن مشروع تبطين الترع أحد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، حيث سيتم تبطين 20 ألف كيلو متر، وتكلفة الكيلو الواحد 4 ملايين جنيه، لتصل التكلفة الإجمالية نحو 80 مليار جنيه، مضيفا "وعملنا أيضاً على تحويل الري فى الأراضى القديمة من الغمر إلى الحديث بتكلفة تصل إلى 40 مليار جنيه، وتطوير المساقى بنحو 40 مليار جنيه، كل هذه الاستثمارات من أجل زيادة قدرتى على تحمل الصدمات التى تشمل تغيرات مناخية وتغيرات خارجية نتيجة كمية المياه التى تصل إلينا وامتصاص صدمة الملء التى سوف يؤثر علينا حتى يعلم الجميع، لكن ما نعمل عليه هو تقليل هذه الصدمة بما يضمن عدم التأثير على استخدامتنا المائية".



وتابع: "إحنا بندير المياه فى مصر بالشعرة.. بندير الجفاف والفيضان واحتياجات مختلفة، بنحاول نقلل شكاوى المياه للمزارعين، كل ذلك يعمل فى منظومة متكاملة تعمل على مدار 24 ساعة".

وأكد عبد العاطى أن “كنا نعمل خلال إجازة العيد، كل ذلك تحديات نضعها أمام أعيننا حتى نضع البرامج والخطط للتعامل معها والتخفيف منها، ومنهج أساسي عدم الوصول إلى اتفاق مرضي لملء وتشغيل سد النهضة مشكلة للجميع وليس لطرف عن طرف، وسوف يدخلنا في دوائر أخرى نحن فى غنى عنها، ومثلما هو مهم لنا، مهم لإثيوبيا ومهم للسودان بالتساوى، والجميع لابد أن يعلم ذلك”.