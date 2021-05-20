وزير الرى: أى مياه سيتم تخزينها فى إثيوبيا تنتقص من حصة مصر

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر جاهزة ببنية تحتية قوية للموارد المائية فى حالة الملء الثاني لسد النهضة، مشددًا على أن عدم الوصول لاتفاق مرضي لملء وتشغيل سد النهضة يسبب مشكلة للجميع، وأنه "سيدخلنا فى دوائر أخرى نحن فى غنى عنها، وهذا مهم للجميع".

وشرح الدكتور محمد عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامي رضوان، آليات التعامل مع الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي حال حدوثه، وقال: "إننا عندما نتحدث عن إدارة الموارد المائية، لابد أن نفكر فى البنية التحتية وقدراتها على تحمل الصدمات، فمثلا عند حدوث جفاف يكون السؤال ما هى المدة التى من الممكن أن نتحملها؟.. وإذا حدثت فيضانات عالية من الممكن أن نتحملها إلى متى؟.. وكذلك فى حالة حدوث سيول كيف سنتعامل معها؟ كما أن التغيرات المناخية مثلها مثل الفيضان العالى والجفاف والسيول".

وأضاف عبد العاطى أن ملء سد النهضة يعتبر صدمة من الصدمات، وقال: "بمعنى أن أى مياه سيتم تخزينها سوف تنتقص من المياه الواردة إلى مصر، وهذا يسمى جفاف صناعى، لأنه لو افترضنا سقوط 50 مليار متر مكعب من المياه سوف نخصم منهم المياه التى سيتم تخزينها"، مشيراً إلى أنه من المخطط لدى إثيوبيا تخزين 13 مليار متر مكعب من المياه العام الحالى، لكن هناك أمور فنية وتقنية ومؤشرات تؤكد أن لديهم مشاكل فنية.



وأشار عبد العاطى إلى أن "الملء الثانى للسد من الممكن أن يتسبب في مشكلة كبيرة لدولة السودان ويمثل لنا صدمة، خاصة إذا كان هناك جفاف وجفاف قوي فالمياه التى ستقل نتيجة الجفاف سيضاف إليها المياه التى ستنقص نتيجة التخزين، وهو ما يسمى بالجفاف الصناعي، ونفس الأمر بالنسبة للسودان لو تم حجز مياه فى فترة قصيرة ستحدث مثلما حدث العام المياه، حيث عانت السودان من 3 مشاكل، الأولى جفاف نتيجة الملء الأول، ثم خرجت المياه من سد النهضة وحدث فيضان بالتزامن مع السيول التى سقطت على الخرطوم وتسببت فى مشاكل، وفى شهر نوفمبر فتحت إثيوبيا البوابات بدون تشاور مع السودان وأطلقت كمية من الطمى وعكرت المياه فى سد الروصيرص، وهو ما نتج عنه مشكلة فى مياه الشرب فى السودان، كل ذلك نتيجة الفعل الأحادي".