إزالة حالتي تعد وإحالة 16 موظفا للتحقيق ورفع 65 طن مخلفات بالمنيا
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالتي تعد على أراضي طرح نهر بأبوفليو كما قامت برفع 65 طن مخلفات وأتربة خلال حملات نظافة ونقلها إلي الظهير الصحراوي كما أحال نائب رئيس المدينة 16 موظفا بقرية نزلة حسين للتحقيق لغيابهم بدون إذن مسبق فضلا عن إحالة مسئول الإيرادات والحجز الاداري بالقرية لتحقيق للتقصير في أداء عمله.
قال مصطفى عبده رئيس قرية نزلة حسين إنه تم تنفيذ إزالة حالتي تعد على أملاك دولة طرح نهر حتى سطح الأرض بقرية أبو فليو بمساحة إجمالية 200 متر.وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، مؤكدا من جهته انتظام اعمال النظافة ورفع صناديق القمامة علي مدار الورديات الصباحية والمسائية والتي بلغت اليوم 15 طن مخلفات وتجمعات من ابو فليو وسوادة ومنشية سوادة.
قام الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مدينة المنيا بجولة لمتابعة العمل وانضباطه بقرية نزلة حسين وعلي إثرة تم إحالة 16 موظف للتحقيق لغيابهم بدون اذن مسبق فضلا عن إحالة مسئول الايرادات والحجز الاداري بالقرية لتحقيق لتقصير في اداء عمله مما انعكس سلبا علي انتظام العمل.
وأكد وليد فرحات رئيس حي غرب بأنه تم رفع 25 طن متوسط يومي من المخلفات والأتربة بطريق مصر اسوان وجميع شوارع حي غرب لتوفير بيئة صحية للمواطنين.
وأضاف عرفات عبدالله رئيس حي وسط مدينة المنيا أن قسم البيئة والتجميل بحي وسط قام برفع 25 طن من المخلفات والأتربة من جميع نقاط التجمع وشوارع حي وسط المدينة وتم نقلها الى المقلب الوسيط ومن ثم الى الظهير الصحراوي فضلا عن تكثيف اعمال النظافة وكنس الأتربة من اعلي كوبري محمد بدوي وكوبري الملك فاروق.
وشدد العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا على مواصلة أعمال النظافة بقرى وأحياء المدينة لرفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة ومنع إنتشار الأمراض والأوبئة. وخاصة في ظل الاجراءات المتخذة من الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا وحملات المتابعة علي مدار اليوم وتسيير دوريات منتظمة لرصد مخالفات التعدي علي املاك الدولة والازالة في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.