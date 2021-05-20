الخميس 20 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا يجري 4 لقاءات مهمة بدير الأنبا بيشوي ومقره الباباوي

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدة لقاءات خلال زيارته الأحدث إلى محافظة الإسكندرية ودير الأنبا بيشوي أمس الأربعاء.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عددًا من نواب البرلمان الأقباط.

كان النواب البرلمانيون قد أعربوا عن رغبتهم في زيارة قداسة البابا للتعارف وتقديم التهنئة بالأعياد، واستجاب قداسته لرغبتهم واستقبلهم، وأدار قداسته معهم حوارًا أبويًّا وأجاب على أسئلتهم.

كما عقد قداسة البابا تواضروس الثاني لقاءً مع الآباء أساقفة أمريكا الشمالية، وذلك من خلال تقنية zoom عبر شبكة الإنترنت.

وبعد الصلاة قدم لهم قداسته كلمة روحية عن القيامة وانفتاح السماء أمام الإنسان ثم دارت مناقشات حول أهمية العمل الجماعي والتعاون في مجالات الخدمة والأنشطة المتنوعة.

ومن المعروف أن للكنيسة القبطية اثني عشر أسقفًا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اثنين في كندا واثنين في أمريكا الجنوبية.

وعلى صعيد آخر، التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والسيدة جاكلين عازر نائب المحافظ وذلك لتبادل التهاني بالأعياد.

حضر اللقاء أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني،  في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أعضاء مجلس الأمانة العامة للمستشفيات القبطية بالإسكندرية، لمناقشة وتقييم إيجابيات وسلبيات الفترة الماضية، ووضع خطة عمل لتحديات الفترة المقبلة.

ألقى قداسته كلمة عبَّر فيها عن شكره وتقديره للدور الذي تقدمه الأمانة العامة وعن كيفية تقديم خدمة "مجودة"، كما قدم القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية نبذة سريعة عما قدمته خدمة الأمانة العامة للمستشفيات من خدمات طبية متنوعة، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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