أبو الغيط يُدين استهداف مقر الهلال الأحمر القطري بقطاع غزة

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، عن إدانته بأشد العبارات لاستمرار القصف العشوائي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل ترتكب كل يوم جريمة جديدة ضد الإنسانية تُضاف إلى سجلها المشين.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة، في بيان، عن أبو الغيط قوله: "إن القصف الذي تعرض له مبنى الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، مُخلفاً شهداء وجرحى وخسائر كبيرة، يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولأخلاقيات الحرب، ويكشف عن طبيعة المعايير الأخلاقية التي يلتزم بها الجيش الإسرائيلي".

وأضاف المصدر أن الجرائم الإسرائيلية ضد المستشفيات والمساكن والمدارس، فضلاً عن المؤسسات الإنسانية والإعلامية، مُسجلة وموثقة، ويتعين أن تتحمل إسرائيل المسئولية عنها، وأن يُحاسب مرتكبو هذه الفظائع وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وأن أعلنت عن أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي، قد نفذ اليوم الخميس، عدة غارات شرقي مدينة غزة، وذلك في أعقاب إصابة جندي بشظايا صاروخ استهدف حافلة لنقل الجنود شمالي القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جندي، الخميس، بشظايا صاروخ "كورنيت" موجه أطلق على حافلة لنقل الجنود شمالي قطاع غزة.

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية وصفت بأنها عنيفة، شملت معظم مناطق قطاع غزة خلال ساعات الليل وصباح اليوم.

وأسفرت الغارات عن مقتل امرأة فلسطينية وجرح عدد آخر معظمهم أطفال، في قصف استهدف بيوتا وأراض زراعية وطرقات رئيسية في القطاع.

وأفادت مصادر طبية بمقتل 11 فلسطينيا وجرح آخرين جراء قصف مدفعي وغارات إسرائيلية استهدفت بيت حانون ومناطق متفرقة، الأمر الذي يرفع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية الغاشمة، على قطاع غزة إلى 228 قتيلا، بينهم 65 طفلا، فضلا عن إصابة أكثر من 1600 شخص بجروح.

في المقابل واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مواقع وبلدت وإسرائيلية، حيث أفادت مصادر طبية بإصابة إسرائيليين من جراء سقوط صواريخ على بلدة سديروت التي أسفرت أيضا عن انقطاع الكهرباء عنها.

وكان الرئيس الفلسطيني، أكد اليوم على ضرورة تحرك ألمانيا والاتحاد الأوروبي وجميع الأطراف المعنية لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، والعمل السياسي من أجل إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وخلق الأمل وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كمخرج حقيقي لإنهاء دوامة العنف والتوتر التي تشهدها المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.