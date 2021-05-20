تعقيم استاد الإسكندرية الدولي.. وتكثيف أعمال التطهير بالأحياء لمواجهة كورونا

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم لجميع الأماكن الحيوية، وتجمعات المواطنين، ووسائل النقل العام والمواقف على مستوى المحافظة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية والحد من انتشار جائحة كورونا. تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ؛ تم شن حملة تطهير وتعقيم لجميع مرافق استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، برئاسة الدكتور أحمد عبدالرازق، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بالإسكندرية.



كما شنت الأحياء المختلفة أعمال تطهير واسعة على أماكن تجمعات المواطنين.

حيث واصل حي وسط، رفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، من خلال حملات تطهير الشوارع والميادين الرئيسية، حيث تم مساء أمس شن حملات تطهير بكل من «ميدان محطة الرمل، شارع سيزوستريس العطارين، شارع سعد زغلول العطارين، امام مسجد الميناء الشرقية العطارين».

وتم التطهير بمشاركة مدير ادارة الازمات والكوارث بالحي ، وباستخدام المطهرات بالنسب التي أقرتها منظمة الصحة العالمية؛ في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة وصحة المواطنين.



كما كثف حي المنتزه أول عمليات الرش والتطهير فى كافة المناطق الحيوية والشوارع بنطاق الحى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظا على صحة وأرواح المواطنين.

حيث قامت إدارة الأزمات والكوارث على مدار يومين برش وتطهير كل من «سنترال العوايد، عيادة زهراء السيوف للتأمين الصحى، مبنى مطافى السيوف، مسجد السيوف، شارع أديب معقد، فتحة الفلكى، البنك الأهلى امام الشهر العقارى».

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم بجميع الأحياء والإدارات والمؤسسات والشوارع والميادين، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

تعقيم استاذ الإسكندرية

تعقيم استاذ الإسكندرية

تعقيم استاذ الإسكندرية