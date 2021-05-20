الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفريغ 8510 أطنان رخام بميناء غرب بورسعيد

السفينة
السفينة

 أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، عن أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة REK MAJESTY، وجنسيتها بنما، ويبلغ طولها 102 متر بغاطس 7.8 متر، وذلك لتفريغ 8510 أطنان رخام بالميناء. 

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة. 

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن  على الأرصفة.

وكانت قد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان صادر اليوم، عن استقبال ميناء العريش البحري التابع للهيئة الاقتصادية السفينة الروسية ROSTOV NA DONA  القادمة من دمياط، حيث يبلغ طول السفينة 138.3 متر بغاطس 3.9 متر، وذلك لشحن 5 آلاف طن أسمنت أبيض إلى روسيا.

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول وشحن هذه السفينة، فإن ميناء العريش البحري التابع للمنطقة الاقتصادية قد سجل دخول 23 سفينة منذ يناير الماضي، والتاسعة  من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض إلى السوق الخارجية، ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الأسمنت الأبيض عبر ميناء العريش 39 ألف طن.

جدير بالذكر، أن ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية يشهد عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحي وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة، وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالي وبناء حواجز جديدة.

الاقتصاد غرب السويس قناة السويس بورسعيد

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