الجمعة 21 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«صورة مليانة سلكان».. محمد فراج يسخر من ظهوره مع سيد رجب

محمد فراج وسيد رجب
محمد فراج وسيد رجب

نشر الفنان محمد فراج عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، منذ قليل، صورة تجمعه مع الفنان سيد رجب خلال لقائهما في أحد البرامج الفضائية، للحديث مع أبطال مسلسل "لعبة نيوتن".

تفاعل رواد السوشيال ميديا
كان الفنانين يرتديان نفس الملابس، ويجلسون بنفس الطريقة، الأمر الذي لفت أنظار عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي، الذين رددوا بعض التعليقات والتي جاءت على النحو التالي: "روحتوا عملتوا شوبنج سوا"، "نزلتوا قبل الحلقة بكام يوم علشان تشتروا الطقم ده مع بعض انتوا إيه فاكرين نفسكم توأم، محدش يقولي صدفه، ده مش بس كده الرجل عالرجل بتعملوا شو كما".

فيما قلد بعض الشباب من مشاهير السوشيال ميديا ملابسهم التي أصبحت موضة صيف 2021، وتزاحموا لشرائها، ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك- وتويتر.
 

تعليق محمد فراج 

ومن جانبه علق الفنان محمد فراج، الذي لعب دور الشيخ مؤنس في مسلسل "لعبة نيوتن"، والتي أثارت جدلًا واسعًا حول كونها شخصية شريرة أم طيبة، واختلف تفاعل الجمهور معاها طوال 30 يومًا، على الصورة قائلًا: "صورة مليانة سلكان #الشيخ_ مؤنس # لعبة_  نيوتن".

 

الصفحة الرسمية للفنان محمد فراج 
سيد رجب محمد فراج أبطال مسلسل لعبة نيوتن الفيس بوك صفحة رسمية

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