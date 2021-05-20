محافظ المنيا: بدء أعمال إنشاء المجمع الخدمي بقرية دلجا بديرمواس

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء أعمال إنشاء المجمع الخدمي الخاص بقرية دلجا بمركز ديرمواس، ضمن المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حيث سيخدم المجمع ٩٦٨٣٨ مواطنا بتكلفة تصل إلى حوالى ١٠ ملايين جنيه .

أكد المحافظ أن المجمع سيضم جميع الخدمات، وتشمل السجل المدني والشهر العقاري ومكتب التموين ومكتب البريد والمركز التكنولوجي والوحدة المحلية، وذلك بهدف التيسير على المواطن في الوصول لجميع الخدمات وعدم تحمل مشقة الانتقال خارج القرية.

شدد المحافظ، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مشيراً الي أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وكان محافظ المنيا، قد أعلن أنه جار العمل في 48 مشروعا ضمن المشروعات المدرجة بقطاع التعليم، بإجمالي 727 فصلا بتكلفة تصل الي 274 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 5 مراكز بالمحافظة، كما تم إسناد 7 مشروعات بإجمالي 104 فصول وهناك 4 مشروعات جاهزة للطرح.

وناقش المحافظ، معدلات التنفيذ لمبادرة حياة كريمة بعدد من القطاعات منها قطاع التعليم وكذلك مياه الشرب والصرف الصحي، حيث أكد المحافظ، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها.



واستعرض المحافظ نسب التنفيذ ومعدلات الأداء في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي حيث جار اسناد 67 مشروعا في القطاع في المراكز الخمسة المدرجة، موجها بإنهاء كافة المعاينات للمشاريع المدرجة وتذليل كافة العقبات لانجاز العمل، مع التنسيق المستمر لجميع القطاعات مع الوحدة الرئيسية لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة، وتسخير كافة الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد.

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