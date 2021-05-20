لاستعادة بريقها الأصلى.. وزير الآثار يتابع الترميم بقلعة صلاح الدين الأيوبى

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم الخميس، أعمال ترميم جامع محمد علي وبرج الساعة بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بهما.

رافق العناني خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية، والدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتورة نيفين نزار، معاون الوزير لشئون المتاحف، وشملت الجولة تفقد الأعمال الجارية بصحن المسجد وبرج الساعة وبيت الصلاة.

وأكد وزير السياحة والآثار، على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة مسبقًا للانتهاء من أعمال الترميم والصيانة اللازمة، في إطار رؤية ورسالة الوزارة للنهوض بقطاعي السياحة والآثار، وتعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، من خلال ما تملكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة والبشرية.

من جهته، أوضح الدكتور مصطفى وزيري، أن مشروع ترميم وتطوير مسجد محمد علي يهدف إلى إعادته إلى بريقه الأصلي، بما يعمل على إظهار مواطن الجمال الأثرية والفنية به، وقد تمت جميع الأعمال بالجهود الذاتية على يد فريق عمل متخصص من مرممي المجلس الأعلى للآثار.

وأوضح العميد هشام سمير، أن الأعمال الخارجية للمسجد شملت تنظيف وترميم القباب، وإزالة السناج والصدأ على الشبابيك البرونزية، وجلي وتنظيف الأرضية الرخامية الموجودة بالصحن، وترميم وتذهيب الأشرطة الكتابية على مدخل بيت الصلاة وقبة الوضوء وإعادتها إلى رونقها الأصلي، كما تمت إعادة تثبيت قواعد الوضوء الرخامية الخاصة بالميضأة.

وأضاف الدكتور أسامة طلعت، أن الأعمال في الساحة الخارجية للمسجد شملت أيضًا تنظيف الأطواق الدائرية الموجودة بالجزء السفلي والعلوي بالأعمدة، والتي أسفرت عن الكشف عن ختم يخص محمد علي باشا، وتم استكمال وتركيب الزجاج الخاص بالشبابيك السفلية الموجودة بالساحة، وإضافة أدوات إضاءة جديدة بدلاً من التالفة.

كما شملت أعمال الترميم بيت الصلاة داخل المسجد؛ والتي تضمنت صيانة الزجاج، وترميم وتنظيف وتلميع وإعادة تركيب النجفة الموجودة في وسط بيت الصلاة واستكمال بعض الأجزاء المفقودة منها بسبب عوامل الزمن.

وأكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن نسبة إنجاز الأعمال بالنجفة وصلت إلى 60%، حيث يبلغ عرض النجفة بالكامل خمسة أمتار ونصف المتر، وارتفاعها ثلاثة أمتار، وهي محاطة بمجموعة من الإضاءات في شكل دائري، وترتفع عن أرض المسجد بخمسة أمتار، وسوف يتم الانتهاء منها قريبًا.

وأضاف عاطف الدباح، مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الترميم ببرج الساعة بدأت في ديسمبر 2020، بعد الانتهاء من الدراسات الأثرية اللازمة ومراجعة الصور والرسومات القديمة للساعة لمعرفة شكله وألوانه الأصلية، مشيرًا إلى أن الأعمال شملت تنظيف وترميم البرج وتقوية الألوان لإعادتها إلى رونقها الطبيعي مرة أخرى، كما تمت أعمال صيانة للزجاج الملون وإعادة تثبيته، وصيانة قواعد الأعمدة الحديدية الدائرية الموجودة بالجزء العلوي. وجار الآن أعمال المعايرة الخاصة بماكينة الساعة لظبط الوقت.

جدير بالذكر أن برج الساعة يقع في منطقة تتوسط الرواق الشمالي الغربي من المسجد، وهو برج معدني مزخرف بالنقوش وألواح الزجاج الملون وبداخله ساعة أهديت إلى محمد علي باشا من ملك فرنسا لويس فيليب عام 1846م، لكي توضع في قصر محمد علي باشا في شبرا، وتم تخزينها بالقصر إلى أن استقر الأمر إلى وضعها بالمسجد في عهد الخديو عباس الأول سنة 1856م.



يقع جامع محمد علي في الركن الغربي للقسم الجنوبي من القلعة، حيث يشرف على مدينة القاهرة بقبابه ومئذنتيه، فهو يعتبر معلمًا من معالمها الأثرية والسياحية.

WhatsApp Image 2021-05-20 at 3.43.09 PM

WhatsApp Image 2021-05-20 at 3.43.10 PM (1)

WhatsApp Image 2021-05-20 at 3.43.10 PM

WhatsApp Image 2021-05-20 at 3.43.11 PM

WhatsApp Image 2021-05-20 at 3.43.12 PM

WhatsApp Image 2021-05-20 at 3.43.13 PM (1)

WhatsApp Image 2021-05-20 at 3.43.13 PM

WhatsApp Image 2021-05-20 at 3.43.15 PM

WhatsApp Image 2021-05-20 at 3.43.16 PM

WhatsApp Image 2021-05-20 at 3.43.18 PM

WhatsApp Image 2021-05-20 at 3.43.19 PM

WhatsApp Image 2021-05-20 at 3.43.21 PM