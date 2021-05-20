الخميس 20 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«لاتين مصر» يحتفلون بذكرى اختيار برنردينس الكاهن و«الخماسين المقدسة» اليوم

مطران اللاتين بمصر
مطران اللاتين بمصر

تنظم الكنيسة اللاتينية بمصر، برئاسة الانبا كلاوديو لوراتي الكومبونياني القداسات الالهية، اليوم، احتفالات بفترة الخماسين المقدسة، ويقرأ المسيحيون اللاتين في مصر عدة قراءات روحية على مدار اليوم وخلال القداس الإلهي. 

 وتأتي أبرز القراءات كالتالي:

- سفر أعمال الرسل 11-6:23.30:22.

- سفر المزامير 11.10-9.8-7.5.2. 

- إنجيل القدّيس يوحنّا 26-20:17

 

- الاحتفال بذكرى بذكرى اختيار برنردينس الكاهن

كما يتذكر اللاتين اليوم ذكرى إختيارّ القديس برنردينُس الكاهن، ويأتي التعليق الكتابي على قراءات اليوم من عظات وأقوال وتأملات القدّيس أوسابيوس القيصريّ الذي عاش في الفترة (265 – 340)، وهو أسقف ولاهوتي ومؤرِّخ، تحت شعار « فَلْيكونوا بِأَجمَعِهم واحِدًا: كَما أَنَّكَ فِيَّ، يا أَبَتِ، وأَنا فيك، فَلْيكونوا هُم أَيضًا فينا ».

 - الاحتفال بفترة الخماسين المقدسة

كما تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بفترة الخماسين المقدسة، و التي تبدأ منذ يوم عيد القيامة المجيد، وحتي عيد العنصرة، وهي عبارة عن 50 يومًا مُتصلة من لأفراح داخل الكنيسة، حيث تكتسي بالستائر البيضاء، ويتغنى مرتلو الكنائس بالنغمات والمقامات الموسيقية المفرحة في القداسات الإلهية، والمعروفة بالنغمة "الفرايحي".

وينقطع المسيحيون خلال فترة الخماسين، عن الصوم نهائيًا، فلا يصام فيها أي يوم، حتى يومي الأربعاء والجمعة، اللذين يعتبران من أصوام الزهد ذات الدرجة الأولى في الكنيسة لا يُصام بهما مُطلقًا خلال فترة الخماسين المُقدسة.

وتكثر الاحتفالات بسر الزيجة المُقدس، خلال فترة الخماسين المًقدسة، نظرًا لارتباط الزواج بأيام الأعياد والإفطار التي لا يُصام بها في الكنيسة، حيث يُمتنع عن إتمام الاكاليل والزيجات وأيضًا الخطوبات خلال أيام الصوم في الكنيسة.

وآثرت ثالث موجات كورونا سلبًا على الكنيسة في تلك الفترة، حيث أعلنت الكنائس المصرية بصفة عامة الاكتفاء بحضور نسبة 25% من شعب الكنيسة، في القداسات والطقوس التي تُتمم خلال فترة الخماسين المُقدسة، وكذلك الزيجات، مع تعليق كل الأنشطة والرحلات والاجتماعات، ومدارس التربية الكنسية المعروفة كذلك باسم "مدارس الاحد".

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