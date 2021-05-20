نواب فى زيارة للبابا تواضروس: أجاب عن أسئلة كثيرة بصدرٍ رحب

نشرت النائبة دينا عبدالكريم، مجموعة من الصور على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تبرز زيارة مجموعة من النواب لقداسة البابا تواضروس الثاني.

وقالت النائبة دينا عبدالكريم في المنشور الذي نشرته عبر فيسبوك، "زيارتنا للبابا تواضروس واللى أجاب فيه عن كثير من الأسئلة بصدر رحب ومحبة أبوية، وزيارة للمكتبة الباباوية العظيمة واللى هاتكون مرجع لكثير من الباحثين".

وجاءت التعليقات مرحبة بزيارة دينا عبدالكريم للبابا تواضروس، حيث قال أحدهم على السوشيال ميديا: "أنا بحترمك جدًا وبحترم البابا تواضروس"، فيما قال ثانٍ: "منور الدنيا كلها يا قداسة البابا تواضروس الثاني".

وعلى الفور، شارك المواطنون والمتابعون للنائبة دينا عبد الكريم صور زيارتها لقداسة البابا تواضروس مرحبين بالزيارة التي تدل على المحبة والألفة بين الشعب المصري.