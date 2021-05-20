الخميس 20 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

نواب فى زيارة للبابا تواضروس: أجاب عن أسئلة كثيرة بصدرٍ رحب

نواب في زيارة للبابا
نواب في زيارة للبابا تواضروس

نشرت النائبة دينا عبدالكريم، مجموعة من الصور على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تبرز زيارة مجموعة من النواب لقداسة البابا تواضروس الثاني.

وقالت النائبة دينا عبدالكريم في المنشور الذي نشرته عبر فيسبوك، "زيارتنا للبابا تواضروس واللى أجاب فيه عن كثير من الأسئلة بصدر رحب ومحبة أبوية، وزيارة للمكتبة الباباوية العظيمة واللى هاتكون مرجع لكثير من الباحثين".

وجاءت التعليقات مرحبة بزيارة دينا عبدالكريم للبابا تواضروس، حيث قال أحدهم على السوشيال ميديا: "أنا بحترمك جدًا وبحترم البابا تواضروس"، فيما قال ثانٍ: "منور الدنيا كلها يا قداسة البابا تواضروس الثاني".

وعلى الفور، شارك المواطنون والمتابعون للنائبة دينا عبد الكريم صور زيارتها لقداسة البابا تواضروس مرحبين بالزيارة التي تدل على المحبة والألفة بين الشعب المصري.

الأكثر قراءة

الباز: مصر ضربت 6 عصافير بحجر واحد بما فعلته في قضية غزة

يتسع لـ10 آلاف شخص.. أبرز المعلومات عن مركز اللقاحات بأرض المعارض

التسجيل في لقاح كورونا.. اللينك وأسهل الطرق للحصول على تطعيم كورونا

«صحة النواب» تطالب بدراسة منح المصريين جرعة ثالثة من لقاحات كورونا

«حرام عليكم أنا قد أمكم».. 4 شباب يختطفون سيدة واثنان يتناوبان اغتصابها بالجيزة

«العدل» تستعرض أبرز خدمات تطوير مكاتب الشهر العقارى والتوثيق المطورة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

فيروسات يوسف الشريف

منى رجب

ولا تزال القضية الفلسطينية فى وجدان مصر

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

خالد عكاشة

الإنصاف المتأخر للسياسة المصرية

ماجد حبته

وزير خارجية «تخريب» الأعمال!

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «1-3»

ثروت الخرباوي

هل نتعبد لله بالقرآن و«مِثْل القرآن»؟

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات حاسمة.. ماذا تفعل مصر لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد غزة قريبًا؟

طيران الاحتلال الإسرائيلي يدك غزة بـ30 غارة جوية ويصيب 13 فلسطينيا

وزير الدفاع الأمريكي: العنف المتصاعد في غزة ليس حلًا