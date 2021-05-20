اجتماع طارئ لاتحاد المحامين العرب لمواجهة العدوان الإسرائيلي

بمشاركة منظمات حقوقية

عقدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، الخميس، اجتماعًا طارئًا، لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي عبر تقنية زوم، إنطلاقا من مقر الاتحاد بجاردن سيتي بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور ممثل عن الجامعة العربية وممثل سفارة فلسطين وورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس ادارة المعهد العربي لحقوق الانسان، وامين عام المنظمة العربية، بجانب عدد من ممثلي المنظمات الفلسطينية.

كما شارك في الاجتماع وفد من النقباء العرب والامناء المساعدين من اغلب النقابات العربيةللتضامن مع الشعب الفلسطيني وبحث السبل للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومواجهة جرائم إسرائيل في فلسطين.

حضر إلى مقر الاجتماع عدد من أعضاء المكتب الدائم بالقاهرة، منهم: مجدي سخي وأدهم العشماوي، ويحي التوني وعبد الجواد أحمد، وعلي الصغير ولمياء موبدي.

نصت اللائحة الاساسية لاتحاد المحامين العرب على ضرورة النضال مع الشعب العربى الفلسطينى من أجل تحرير فلسطين من الاستعمار الاستيطانى الصهيونى وعودتها قطراً عربياً ديمقراطياً متحرراً، باعتباره هدفاً استراتيجياً ومركزياً للأمة العربية فى إطار حركة التحرر والتقدم الوطنى والعالمى.

كما تضمنت اللائحة، النص على الكفاح ضد الصهيونية وأطماعها باعتبارها شكلاً من أشكال العنصرية وحماية الوطن العربى أرضاً وثقافة وحضارة منها والنضال ضد كافة أشكال التمييز والفصل العنصرى، ومقاومة كل صور التطبيع مع العدو الصهيونى ومواجهة كافة المشروعات التى تستهدف فرض الهيمنة على المنطقة العربية وطمس هويتها، فيما أصدرت اللجنة المكلفة بإعداد ملف العدوان على حي الشيخ جراح، والمشكلة من نقابة محامي القاهرة الجديدة، بيان تأسيسها تأكيدا ودعما للقضية الفلسطينية.

وأشارت اللجنة، إلى إصدار محكمة تابعة لدولة الاحتلال حكما استند لوثائق مزورة يزعم ان منازل الحى الفلسطيني مملوكة ليهود منذ أكثر من مائة عام، رغم كل هذه المدة ورغم أن هناك صكوك ملكية بيد الفلسطينيين، واشتملت أعمال التهجير على العديد من جرائم التهجير العرقي والعنصري قبل الفلسطينيين في ساحات الأقصى المبارك.

أكدت اللجنة أنها تقف على ثغر جديد في هذا الملف من خلال دورها بعمليات الرصد والتوثيق لجرائم المحتل الصهيوني ابتداء من التهجير العرقي جراح الى الإبادة الجماعية في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطيني المحتل، منوهة عن سعيها إلى الانتهاء من دورها في القريب العاجل بإصدار ملف يوثق العدوان ويمهد للتحرك الدولي ضد الكيان المحتل.