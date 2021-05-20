«العدل» تستعرض أبرز خدمات تطوير مكاتب الشهر العقارى والتوثيق المطورة (فيديو)

استعرضت وزارة العدل، خلال فيديو لها، اليوم الخميس، بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تطور مشروع التطوير والمكينة

الذي تم بمصلحة الشهر العقاري.

- تحويل فروع التوثيق للعمل بنظام الشباك الواحد

أوضح الفيديو أن نظام العمل شمل المكاتب المطورة للشهر العقارى والتوثيق، والتي تم رفع كفاءتها من النواحي الإنشائية وميكنتها بالكامل، وتحويل فرع التوثيق منها للعمل بنظام الشباك الواحد، وذلك بهدف تقديم خدمات ميسرة للمواطنين بأقصى سرعة وأقل جهد.

وأوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال كلمته بالفيديو، أنه لا شك أن حصول المواطن علي خدمات ميسرة هدف أسمى تسعى إليه الوزارة بكل جدية، من خلال خطة تترجم توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الخدمات وتيسيرها للمواطنين.

- تطبيق "أرغب في عمل توكيل"



كما أطلقت الوزارة، تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، وتتمثل تلك الخدمة في النقاط الآتية:

1ـ متاح عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد".

2ـ يمكن تحميل التطبيق من خلال المتجر الإلكتروني "play store".

3ـ تم تفعيل التطبيق يوم 5 يوليو 2020 في مكاتب التوثيق بشمال القاهرة.

4ـ وسعت الوزارة استخدام التطبيق ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية.

5ـ يسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر.

6ـ يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS".

7ـ يجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة عليه بناءً على بيانات مؤكدة.

- افتتاح مكاتب التوثيق المميزة ضمن مشروع الميكنة

كما افتتحت الوزارة مكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر والذي يتم من خلاله تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين بشكل متميز، وذلك في إطار المشروع القومي، لميكنة مكاتب التوثيق الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انطلاقًا من حرص الدولة على تطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية، فى خطوة جديدة فى منظومة مصر الرقمية.