«حرام عليكم أنا قد أمكم».. 4 شباب يختطفون سيدة واثنان يتناوبان اغتصابها بالجيزة

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة في اختطاف 4 شباب لسيدة في الخمسينيات من عمرها وتناوب اثنان منهم اغتصابها تحت تهديد السلاح، وشارك الآخران في عملية الخطف وإيداع المجني عليها في غرفة الاغتصاب.

وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليها توسلت للمتهمين تركها، مرددة: "حرام عليكم أنا في سن أمهاتكم" ولكن المتهمين جردوها من ملابسها تحت تهديد السلاح وتناوب اثنان منهم اغتصابها ثم فروا جميعًا هاربين.

وأضافت التحقيقات أن الضحية خرجت ليلاً لشراء بعض متطلبات المنزل من محل قريب من منزلها، إلا أن المتهمين اقتادوها عنوة إلى غرفة مهجورة وارتكبوا جريمتهم وعادت إلى منزلها، وفور إبلاغها زوجها بالواقعة اصطحبها إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وكان قد اختطف 4 أشخاص سيدة في الخمسينيات من عمرها إلى غرفة مهجورة بمنطقة ساقية مكي بالجيزة، وتناوب اثنان منهم اغتصابها تحت تهديد السلاح وفروا هاربين.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في إلقاء القبض على 2 متهمين مرتكبي جريمة الاغتصاب وتم إعداد مأموريات لضبط المتهمين الآخرين

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا من ربة منزل بقيام مجهولين باغتصابها داخل غرفة مهجورة بمنطقة ساقية مكي، بدائرة القسم، انتقل الرائد مصطفى عبدالله، رئيس مباحث قسم الجيزة، وبإجراء التحريات والفحص الأولي تبين صحة البلاغ.

شكل اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ونجحت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، فى التوصل إلى أن وراء الواقعة 4 شباب، وأن المجني عليها أثناء سيرها ليلًا في الشارع بالقرب من منزلها استوقفها المتهمون واصطحبوها عنوة تحت تهديد السلاح، إلى غرفة مهجورة بمنطقة ساقية مكي وتناوبوا على اغتصابها عنوة.

وأضافت التحريات أن المجني عليها متزوجة ولديها 3 أبناء، أكبرهم 27 عامًا، متزوج، وخرجت ليلًا لشراء بعض احتياجات المنزل، وبإجراء التحريات وفحص خط سير المجني عليها ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة وسرد المجني عليها لمواصفات المتهمين، نجح فريق البحث في تحديد هويتهم، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد عدد من الأكمنة المتحركة والثابتة تمكن رجال المباحث من ضبط 2 منهم فى أحد الأكمنة المعدة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ويُعاقَب على اغتصاب الإناث بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين (أي من 3 إلى 15 سنة). والعقوبة المشددة نص قانون العقوبات على بعض الظروف التي تشدد من عقاب الجريمة لتجعلها السجن المؤبد أي 25 سنة، وهذه الظروف هي: أن يكون الجاني من أصول المجني عليها: أي أن يكون ممن تناسلت المجني عليها منهم؛ وهم: الأب والجد.