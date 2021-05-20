«حماية تاريخ العالم الغارق» في محاضرة بمكتبة الإسكندرية الخميس

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة عبر الانترنت (ويبنار) بعنوان "محاربة صيد الكنوز من إفريقيا للأمريكتين: حماية تاريخ العالم الغارق"، يلقيها الدكتور ارتورو ري دا سيلفا، جامعة إدنبرة، المملكة المتحدة، وهو خبير دولي في التراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021.

وتسلط المحاضرة الضوء على ما يتعرض له التراث الثقافي الغارق في بحار ومحيطات العالم من نهب وتدمير بسبب ما يعرف بصيد الكنوز.

وتتناول المحاضرة الضرر الذي تسببت فيه أعمال البحث عن الكنوز في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ، فضلا عن استعراض جهود المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على التراث الثقافي المغموربالمياة ومقاومة أعمال التنقيب غير المشروع والاستغلال التجاري للتراث الثقافي الغارق ، المحاضرة متاحة للجمهور عبر باللغة الانجليزية

وذلك عبر صفحة الفيس بوك الخاصة بمركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية عبر الرابطhttps://www.facebook.com/Achs.bibalex.org

مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية القديمة وعرفت باسم مكتبة الإسكندرية الملَكية أو المكتبة العظمى هي كبرى مكتبات عصرها، شيدها بطليموس الأول ويقال أنه تم تأسيسها علي يد الإسكندر الأكبر قبل ثلاثة وعشرين قرناً ويقال أيضاً أنه تم تأسيسها على يد بطليموس الثاني في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد، عام (285 ـ 247) قبل الميلاد تعرضت المكتبة للعديد من الحرائق وانتهت حياتها في عام 48 ق.م وفي عام 2002 تم إعادة بنائها تحت اسم مكتبة الإسكندرية الجديدة.تسعى مكتبة الإسكندرية الجديدة إلى استعادة روح الانفتاح والبحث التي ميّزت المكتبة القديمة؛ فهي ليست مجرد مكتبة، وإنما هي مجمع ثقافي يضم: المكتبة الرئيسية (القادرة على استيعاب ملايين الكتب)، والمكتبات التابعة لها، وهي: المكتبة الفرنكوفونية ومكتبة الإيداع ومكتبة الخرائط.

ست مكتبات متخصصة:

مكتبة الفنون والوسائط المتعددة والمواد السمعية والبصرية

مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر

مكتبة الطفل

مكتبة النشء

قسم التبادل والأرشيف

مكتبة الكتب النادرة والمجموعات الخاصة.