جامعة أسوان تستعد لانطلاق امتحانات معهد البحوث والدراسات الأفريقية السبت المقبل

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2020 بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ودول حوض النيل، يوم السبت القادم الموافق 22 مايو الجاري، على أن تنتهي في 2 يونيو القادم 2021 وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وأضاف الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لسير الامتحانات من تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد والتزام الباحثين بكافة الإجراءات من ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل اللجان وخارجها.

وتابع أن ضمن الاستعداد لبدء الامتحانات بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، تم تجهيز عدد 8 قاعات لأداء الامتحانات، التي يؤديها 738 باحثا بمختلف أقسام المعهد والتي يبلغ عددها 6 أقسام وهي سياسة واقتصاد. أنثروبولوجي. موارد طبيعية. لغات إفريقية. جغرافيا .تاريخ.

وأشار الدكتور أيمن عثمان إلى أهمية المتابعة الدورية لأعمال الامتحانات والعمل على تيسير كافة الصعوبات التي تواجه الدارسين بالمعهد.

ووجه بضرورة توفير الجو الملائم مع ضرورة الاهتمام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لحماية الطلاب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الامتحانات لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار تعليمات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخاصة وأن الطلاب يؤدون الامتحانات تحريريًا، لضمان سلامة العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور حسين أدام وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث بأسوان، أن يؤدي عدد 308 باحث امتحانات درجة الماجستير وعدد 56 باحث درجة الدكتوراه وعدد 374 درجة الدبلومة كما تم تعقيم ورش المدرجات وتوفير لجنة طبية لمتابعة الطلاب صحيا وتقديم الرعاية الصحية في حالة حدوث أي طوارئ.

واستكمل أنه تم تجهيز عدد 2كنترول أحدهما لطلاب الدبلومة والآخر لطلاب الماجستير والدكتوراه.