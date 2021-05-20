برلماني: الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا ترفع نسب الحماية لـ90%

قال الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن منح جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سترفع نسب الحماية من الفيروس لـ90%، كون زيادة التطعيم تؤدي إلى تقوية المناعة، مشيرًا إلى أن الجرعتين الأولى والثانية معدل حمايتهما للملقحين تقترب من 75%، وبالتالي تحدث بعض الإصابات بالفيروس حتى بعد تلقي اللقاح بنسبة 30%.

وأوضح سليم، في تصريحات لـ"الدستور"، أن فكرة تلقى الجرعة الثالثة مقبولة عالميًا وأقرتها منظمة الصحة العالمية بالإجازة الطارئة لاستخدام اللقاحات، وألمحت في مارس الماضي بأنه من غير المستبعد أن يكون هناك جرعة ثالثة من لقاحات كورونا خاصة لمواجهة تحورات الفيروس.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن مصر ستستطيع الحصول على جرعات كافية من لقاحات كورونا، بالإضافة إلى أن مصنع "فاكسيرا" المصري سينتج عددا كبيرا من الجرعات المطلوبة بعد التعقاد مع الشركات الروسية والصينية أصحاب اللقاحات ليكفي الإنتاج، بالإضافة لما سيورد لمصر قريبا لمنح جميع المصريين اللقاح والجرعة الثالثة كذلك، لافتًا إلى أن أكثر من مليون مصري تلقوا اللقاح في مرحلته الأولى التي اقتصرت على الفريق الطبي بكافة كوادره وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، قد أعلن أن الحكومة تبحث منح المواطنين جرعة ثالثة لمواجهة التحورات التي شهدتها بعض البلاد للفيروس.

وكانت الإمارات قد قررت منح مواطنيها جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد 6 أشهر على الأقل من الجرعة الثانية من اللقاح الصيني سينوفارم، وذكرت شركة «موديرنا» الأمريكية أن النتائج الأولية للدراسة التي تجريها على إعطاء جرعات إضافية بعد عدة أشهر من اللقاحات الأصلية تبدو وقائية ضد سلالة الفيروس التي تم تحديدها لأول مرة في جنوب إفريقيا.

وقالت الشركة إن الجرعة الإضافية سواء من اللقاح الأصلي أو المعدل، حسنت من الجهاز المناعي وفي إنتاج الأجسام المضادة ضد متغيرين مختلفين من الفيروس، تم تحديدهما لأول مرة في البرازيل، مشيرة إلى أنه تم قياس مدى الاستجابة المناعية بعد 15 يومًا من إعطاء الجرعة.