إعادة استخدام الخردة في خطط تطوير مدينة كفر شكر

قام مجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية برئاسة اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بإعادة تدوير الخردة بكافة أنواعها واستغلالها في منافع عامة بدلا من عمليات الشراء الخارجية التي تكلف الدولة أعباء مالية.

يأتي ذلك طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بترشيد النفقات والحفاظ على المال العام والاستفادة القصوى من ممتلكات الدولة في مصالح ومنافع عامة وعدم إهدارها وتربح الآخرين منها من خلال الشراء بأبخس الأثمان وبيعها بملايين الجنيهات.

وأكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه تم تجميع كافة أنواع خردة الأعمدة والحديد المتواجد بالمخازن منذ فترة وإعادة تشكيله أعمدة مضيئة بكورنيش النيل وذلك بعد عمليات الطلاء وتركيب كافة الأسلاك والمستلزمات الكهربائية لهم ترشيدا للنفقات بدلا من شراء أعمدة جديدة بهدف أن تضفى منظر جمالي وحضاري بطول كورنيش النيل.

وأضاف رئيس المركز والمدينة في تصريحات صحفية: لا أرغب في بيع أي خرده ولكن أعمل على إعادة تدويرها واستخدامها داخل المركز والمدينة ترشيدا للنفقات أيضا من خلال توجيه فريق العمل والعاملين داخل الحملة الميكانيكية برسم شكل هندسى طبقا للاحتياجات المطلوبة مستخدما دراستي وعمق التفكير في ذلك وتنفيذها على أكمل وجه بدلا من طلبات الشراء المكلفة من الخارج.

وتابع: نقوم باستخدام الخردة بعد إعادة تدويرها في تركيبها واستخدامها في خطط التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة والشوارع وكورنيش النيل في المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها وجار العمل على البدء في المرحلة الثانية بداية من محطة مياه الشرب والمحكمة وصولا حتى خلف ديوان مركز الشرطة ليكون ممشى ومتنفس مجانى وحق لجميع أهالينا وأسرهم واطفالهم بالمركز والمدينة الذين نعمل على راحتهم وخدمتهم في شتى المجالات لإشاعة الرضا بينهم تلبية لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الذى يدعمنا كثيرا في خطط تطوير وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.