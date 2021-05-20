الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حجز 6 مركبات «توك توك» وتحرير محاضر متنوعة في حملة ببني مزار

التحفظ علي تكاتك
التحفظ علي تكاتك ببني مزار فيحملة لمتابعة الإجراءات الأحتراز

نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، حملة مكبرة، لمنع سير التوك توك داخل شوارع المدينة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بناءا على تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحظر سير مركبات التوك توك على الطرق السريعة والمحاور والشوارع الرئيسية، وداخل المدن، لتحقيق انضباط سيرها.

من جانبه أوضح إسماعيل الفحام، رئيس مركز بنى مزار، أن الحملات أسفرت عن حجز 6 مركبات " توك توك "، وتحرير 12 محضرا وتحصيل 20 غرامة لعدم ارتداء الكمامة على المواطنين والسائقين الغير مرتدين الكمامات .

وأشار الفحام، إلى استمرار الوحدة المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا كانت قد نظمت حملة بقرية البرجاية برئاسة عماد محمود رئيس القرية وبمشاركة محمد رشدى ، ومحمود بشير مكتب رئيس المدينة، وفريق الاشغالات بالمجلس تم خلالها المرور على المقاهى والكافيهات والمخابز واماكن التجمعات والاسواق بمدينة المنيالمتابعة تطبيق الإجراءات الأحترازية أسفرت عن فض 4 أفراح بقرية البرجاية وحي وسط المنيا منها 2 فرح بدماريس وفرح بصفط اللبن وفرح بشارع الحسينى بحى وسط المدينة.

وأكد العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، حيث أن التجمعات تعد من أهم أسباب نقل العدوى ، مشددا علي تكثيف الحملات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، للعبور من الموجة الثالثة لكورونا بسلام ،تنفيذا لتعليمات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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حجز مركبات بني مزار بالمنيا ارتداء الكمامة حملات رقابية إسماعيل الفحام

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