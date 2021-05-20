حجز 6 مركبات «توك توك» وتحرير محاضر متنوعة في حملة ببني مزار

نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، حملة مكبرة، لمنع سير التوك توك داخل شوارع المدينة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بناءا على تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحظر سير مركبات التوك توك على الطرق السريعة والمحاور والشوارع الرئيسية، وداخل المدن، لتحقيق انضباط سيرها.



من جانبه أوضح إسماعيل الفحام، رئيس مركز بنى مزار، أن الحملات أسفرت عن حجز 6 مركبات " توك توك "، وتحرير 12 محضرا وتحصيل 20 غرامة لعدم ارتداء الكمامة على المواطنين والسائقين الغير مرتدين الكمامات .



وأشار الفحام، إلى استمرار الوحدة المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا كانت قد نظمت حملة بقرية البرجاية برئاسة عماد محمود رئيس القرية وبمشاركة محمد رشدى ، ومحمود بشير مكتب رئيس المدينة، وفريق الاشغالات بالمجلس تم خلالها المرور على المقاهى والكافيهات والمخابز واماكن التجمعات والاسواق بمدينة المنيالمتابعة تطبيق الإجراءات الأحترازية أسفرت عن فض 4 أفراح بقرية البرجاية وحي وسط المنيا منها 2 فرح بدماريس وفرح بصفط اللبن وفرح بشارع الحسينى بحى وسط المدينة.

وأكد العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، حيث أن التجمعات تعد من أهم أسباب نقل العدوى ، مشددا علي تكثيف الحملات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، للعبور من الموجة الثالثة لكورونا بسلام ،تنفيذا لتعليمات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

188413250_532620224810250_4474015392420178729_n

187581117_1432318677108558_4050441133536571816_n

187636790_201220241838363_3608404552329977770_n

188198676_766338717418596_6136789757978388484_n