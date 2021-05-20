بروتوكول تعاون بين «التنسيقية» و«التضامن» لتوصيل الخدمات لذوي الهمم (صور)

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الخميس، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن، بهدف إطلاق مبادرة "كلنا بنساعد" التي تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في التعريف بمختلف خدمات وبرامج الوزارة في إطار استراتيجيتها التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في توقيع البروتوكول، عمرو يونس، عضو مجلس النواب، أمين سر التنسيقية، فيما مثلت وزارة التضامن الدكتورة نيفين القباج التي أكدت أن دور الشباب مهم للغاية للنهوض بمستقبل مصر، مضيفة أن كل مسئول عليه دور اجتماعى وهو ما يسعده خلال تقديم الخدمات للمستحقين، وخدمة المجتمع هو واجب وطنى والدول دائما تنهض بجهود أبنائها، مضيفة أن الرئيس السيسى حريص دائمًا على مساعدة الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم، بجانب الفئات الأخرى.



ورحبت الدكتورة نيفين القباج بمشاركة شاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كسفراء لوزارة التضامن الاجتماعى للوصول كل المناطق.

وأكد عمرو عثمان، نائب محافظ بور سعيد، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مبادرة كلنا بنساعد تستهدف خدمة المواطنين ويلبى كل احتياجاته بكل المحافظات، وأهمهم المواطنين الذين ليس لديهم القدرة على التعامل مع الوسائل التكنولوجية لمخاطبة المسئولين.



أضاف عثمان أنه سيتم توصيل مطالب المواطنين من كافة المحافظات للحصول على الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى.

من جانبه، أكد أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهدف من إطلاق مبادرة كلنا بنساعد، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، هو مساعدة أهالينا البسطاء فى كل المحافظات للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، مثل مشروع تكافل وكرامة، فعلى الرغم من انتشارع الا أن هناك البعض من اهالينا البسطاء لا يستطيعوا الاشتراك فيها وهنا يأتى دور المبادرة فى توصيل طلب المواطن للوزارة ليستفيد من الخدمة.



أضاف أحمد فتحي أن هناك مكتب لشباب التنسيقية بكل محافظات، ومكتب فى وزارة التضامن ومن خلال ذلك يتم توصيل برامج الوزارة للمواطنين والشباب فى الجامعات وكذلك دور الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة، وغيرهم بكل القطاعات وكذلك خدمات التأمين وبرنامج مودة وغيرها من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى.

حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من نيفين القباج، وزيرة التضامن، وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمرو يونس، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب، وأحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عزمى، عضو لجنة الأمن القومى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومارسيل سمير، وأكمل نجاتي، المتحدث باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، وصابرين حجازي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونجوى إبراهيم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد طه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤمن سيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأسامة بديع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي.

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