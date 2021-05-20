وزير النقل يتفقد المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الغربي قبل افتتاحه

تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، يرافقه محافظ المنيا ورئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم الخميس، مدى جاهزية المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي، قبل الافتتاح الرسمي خلال الفترة القادمة، والتي تشمل المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كيلومترا.

وقال وزير النقل، خلال جولته، إن أعمال المرحلة الأولى شملت تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كباري و16 نفقا.

وأكد الوزير أن كافة مراحل تنفيذ المشروع تمت وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة مع الاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور مثل التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية، وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، مشيرا إلى أن الطريق سيكون جزءاً من محور "القاهرة-كيب تاون"، وسيكون محورا حرا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد كما يدخل المشروع ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق "ITS" بها والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.

وأوضح وزير النقل أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله 7 آلاف كيلومتر بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه، والذي بدأ تنفيذه منذ عام 2014، وقد صدقت القيادة السياسية على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى معبر أرقين مع السودان بطول 1155 كم بتكلفة 26 مليار جنيه، وجاري العمل في المرحلة الأولى في المسافة من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم، والتي قاربت على الانتهاء.

وأضاف، أن المرحلة الثانية الجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كيلومتر والمسافة من "السباعية - إدفو - أسوان – توشكى / أرقين" بطول 442 كم، والمرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 246 كم، وكذلك المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى السباعية بطول 185 كم.

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