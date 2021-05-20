الخميس 20 مايو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

نائبة: استثمار مصريين الخارج في البورصة ينمّي خطة الإصلاح الاقتصادي

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

أشادت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتوفير وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خدمة استثمار المصريين في الخارج بالبورصة المصرية، وذلك استجابة لطلب المصريين بالخارج ورغبتهم في الاستثمار بسوق المال المصري.

وأكدت مايسة، في بيان الخميس، أن هذه الخدمة تساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لرفع مستويات معرفة المصريين بالخارج بأساسيات الاستثمار بالبورصة، لزيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية المصري، إضافة إلى نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة.

وأشارت عضو النواب إلى أن تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في سوق المال سيؤدي إلى زيادة استثمارات المصريين بالخارج ودعم الاقتصاد الوطني، وتنمية الاصلاح الاقتصادي للبلاد.

ودعت وزارة الهجرة المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في البورصة المصرية، ويريدون الحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات، الاطلاع على كتيب "هنتعلم بورصة" على الصفحة الرسمية للبورصة.

وأكدت الوزارة فى بيانها، أنه يجرى إعداد قائمة بأسماء شركات الوساطة المشاركة فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة والبورصة، ومن خلال فريق العمل فى شركة الوساطة التي سوف يختارها المستثمر من هذه القائمة، سيقوم بفتح الحساب في البورصة على أن يقدم فريق هذه الشركة الاستشارة المالية التي تناسب اختياراته.

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