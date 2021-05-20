الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تبحث سبل توفير الشاشات التعليمية الذكية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على أهمية وضرورة تطوير العملية التعليمية وتحقيق أسس التحول الرقمي بكافة المنشآت التعليمية وتأهيل الطالب لاستخدام التكنولوجيا الإلكترونية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.


يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين تكنولوجيا التحول الرقمي باعتبارها صناعة إستراتيجية هامة لمواكبة التطوير الجاري لضمان جودة التعليم.


هذا وقد ترأس الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماع  بوفد من شركة إنوفيرا ((innovera الوكيل المعتمد لشركة برومثيان في الشرق الأوسط و أفريقيا في مجال تكنولوجيا التعليم عن طريق تقديم الحلول التعليمية التفاعلية داخل فصول المدارس وقاعات الجامعات والمراكز التدريبية من شاشات تفاعلية وسيورات ذكية وغيرها من أدوات تعليمية تخلق روح التفاعل و الدمج بين الطلاب و أعضاء هيئة التدريس.
وذلك بحضور الدكتور مؤمن طه حنفي المدير التنفيذي للمعلومات , والدكتور خالد فتحي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم و الطلاب و مدير التعليم الإلكتروني , و الدكتور ممدوح فاروق مدير نظم المعلومات الإدارية , و الدكتور إبراهيم العوض عبد الحميد مدير مركز الاختبارات الإلكترونية , و الدكتور ماجد عسكر نائب مدير نظم المعلومات الإدارية , المهندس أيمن ساتي مهندس برمجي والأستاذ بهاء محمد مدير حساب المبيعات بشركة إنوفيرا.
وخلال اللقاء أكد الدكتور شحاتة غريب أن الحياة الرقمية أصبحت المسيطرة علي حياتنا، مشيراً أن التعليم الإلكتروني اكسب الطلاب مهارات ساعدتهم في حياتهم العملية بما يتماشي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيراً الي تعزيز منظومات التحول الرقمي و الميكنة من خلال المنصة الإلكترونية و منظومة التعليم الإلكتروني التي تعد الأفضل وتفي بكافة متطلبات تطوير وتحديث العملية التعليمية وفقاً لرؤية مصر 2030 م.
وأضاف المهندس أيمن ساتي أن هدف الشركة هو تطوير إستراتيجية التعليم الإلكتروني عن طريق نظام الأون لاين و أيضا الأوف لاين عن طريق استخدام نظام الآند رويد حيث أنه أسهل نظام و يعد الشائع حتي الوقت الحالي , توفير التواصل بين المحافظات داخل مصر وخارجها , دعم تطوير التعليم داخل المدارس و الجامعات فقط , توفير إستخدام برامج مثل zoom  , دعم ال 3D  , دعم ال usb < google drive ,  دعم البلوتوث و تحويل النص الي pdf.

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الشرق الأوسط تعليم طلاب اجتماع مدارس الجامعات التكنولوجيا شئون التعليم والطلاب الحاسبات والمعلومات استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظم المعلومات معلومات التحول الرقمي جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال

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