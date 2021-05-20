الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيف يستثمر المصريون بالخارج في البورصة؟.. «الهجرة» توضح

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

استعرضت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج معلومات حول كيفية الاستثمار في البورصة المصرية، ولجموع المصريين بالخارج، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت الوزارة أنه على جميع المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في البورصة المصرية ويودون الحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات بخصوص ذلك، يمكنهم الاطلاع على كتيب "هنتعلم بورصة" من خلال الرابط: https://egx.com.eg/.../d1e82204.../learn-about-EGX-AR.aspx.

وأشارت إلى أنه يمكن أيضا زيارة الصفحة الرسمية للبورصة المصرية على فيسبوك عبر الرابط التالي: 
https://www.facebook.com/EgyptianExchangeEGX.

وأوضحت "الهجرة" أنه حسب مؤسسة البورصة المصرية، أيضا، فإنه يجري إعداد قائمة بأسماء شركات الوساطة المشاركة في إطار بروتوكول التعاون الموقّع بين وزارة الهجرة والبورصة، ومن خلال فريق العمل في شركة الوساطة التي سوف يختارها المستثمر من هذه القائمة، سيقوم بفتح الحساب في البورصة على أن يقدم فريق هذه الشركة الاستشارة المالية التي تناسب اختياراته.

وكانت قد وقّعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بروتوكول تعاون يقضي بالعمل على صياغة خطط عمل تستهدف نشر ثقافة الادخار والاستثمار في البورصة المصرية، وكذا التدريب العملي والنظري على التداول، بالإضافة إلى التعاون والتكامل بين الطرفين لإدماج المصريين في الخارج للاستفادة من عوائد التنمية الاقتصادية، وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم.

وثمّنت السفيرة نبيلة مكرم الجهد المشترك للانتهاء من بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم، مؤكدة رغبة وحرص المصريين بالخارج على تنويع استثماراتهم في مصر، وهو إحدى أهم توصيات مؤتمر الكيانات الذي نظمته وزارة الهجرة قبل أزمة كورونا العالمية، بمشاركة ممثلي 55 كيانًا بالخارج، ولذا جاء الحرص على استعراض التعاون مع البورصة المصرية والشركات العاملة في المجال لتقديم معلومات حول الأدوات الاستثمارية المختلفة في سوق المال المصرية، لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار بها.

 

 

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