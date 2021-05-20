في ذكرى وفاتها.. محطات في حياة سناء يونس

يحل اليوم 20 مايو الذكرى الـ15 على وفاة الفنانة الكوميدية سناء يونس التي اشتهرت باسم "فوزية"- الشخصية التي جسدتها في مسرحية سك على بنات- حيث استطاعات بقدرتها في إسعاد الجمهور بأعمالها الفنية وحسها الكوميدي الفريد وهي تعد واحدة من أهم الفنانات اللاتي وقفن على خشبة المسرح والتلفزيون.

وفي سياق ذلك، ترصد “الدستور” فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة سناء يونس:

-بدايتها نحو الفن

وُلدت سناء يونس فى مثل هذا اليوم 3 من مارس عام 1946 وكانت بداية خطواتها نحو الفن من مسرح الجامعة خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية وكان اكتشافها الحقيقي على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها "سك على بناتك" و"حالة حب" و"هالة حبيبتي".

رغم ان مسيرتها الفنية كانت قصيرة الا انها قدمت 40 فيلمًا، بينها فيلم "حمام الملاطيلي" عام 1973 و"جنون الشباب" هو الأبرز في مسيرتها السينمائية، وشاركت خلالها بأربعة أفلام دفعة واحدة هي "سري للغاية" و"حد السيف" و"اليوم السادس" و"الجوع"وكان آخر ظهور سناء يونس كان فيلم حرب أطاليا مع أحمد السقا بعد دورها المميز في فيلم أحلام عمرنا مع عدد من النجوم الشباب.

-تزوجت المليجي

تزوجت الفنان الكبير محمود المليجي سرًا لفترة طويلة، ولم يُعرف هذا السر إلا بعد وفاته، وتعرفت "يونس" على "المليجي" أثناء تصوير مسلسل "ظلال السنين''، وتطورت هذه العلاقة فتزوجا أثناء عرض مسرحيتها ''عيب يا أنسة''.

-رحيل "فوزية"

توفيت سناء يونس في مستشفى كيلوباترا في 20 مايو عام 2006 عن عمر يناهز 64 عامًا بعد معاناة مع مرض التهاب الكبد الوبائى تاركة بسمة على وجوه كل من يراها على الشاشة.