«تموين المنيا» تستقبل 201 ألف طن من الأقماح وتحرر 75 مخالفة

أعلنت مديرية التموين بالمنيا الاستمرار في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020 / 2021 ، حيث تم اليوم الخميس توريد 201788 طن و569 كيلو من القمح، للصوامع والشون الحكومية وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

وأوضح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه جرى زراعة 250 ألف فدان تقريبا من القمح خلال الموسم الحالي 2021، موجهًا وكيل وزارة التموين، بضبط، وتسهيل، وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار.

يذكر أنه تم تخصيص 7 صوامع، بينها 3 بمركز بني مزار، و2 بالمنطقة الصناعية، وواحدة في مركز المنيا، وأخري في ملوي، وتخصيص 5 هناجر، بينهم 2 في مغاغة، و2 بملوي، وواحدة في سمالوط، كما تم تخصيص 29 شونه لاستلام المحصول، موزعه على 8 مراكز، وهي العدوه 3، ومغاغة واحدة ومطاي 4 وسمالوط ومركز المنيا 7 وأبوقرقاص 4 وملوي 4 ودير مواس 2.

من ناحية أخرى، تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 75 مخالفة متنوعة، خلال الحملات الرقابية التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، بهدف احكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم ضبط 75 مخالفة متنوعة، منها 58 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات –توقف عن الإنتاج -عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات - قضايا اخري متنوعة)، بالإضافة لضبط 17 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات منتهية الصلاحية -ذبح خارج السلخانة -عدم وجود شهادات صحية).