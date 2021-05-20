«تموين الشرقية»: تسلمنا 590 ألف طن قمح

تفقدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية صومعة صان الحجر، اليوم الخميس؛ للوقوف على سير انتظام أعمال توريد واستلام القمح بها، والتأكد من توافر الاشتراطات والضوابط التى حددتها وزارة التموين.

كما تفقدت وكيلة الوزارة أعمال فرز وتحديد درجة نظافة القمح واستمع من المسؤولين بالصوامع عن مراحل توريد وتخزين القمح وآلية سداد المستحقات المالية للموردين والمزارعين.

كما اطلعت وكيلة الوزارة على دفتر تسجيل كميات الأقماح الواردة للصومعة، حيث بلغ إجمالى ما تم توريده للصوامع بالمحافظة 590 ألف طن حتي اليوم، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة التوريد هذا العام عن العام الماضي التي بلغت 670 ألف طن، موضحة أن الشرقية هي الأعلى على مستوى الجمهورية في التوريد بنسبة 22%.

وأضافت أن لجان القمح تعمل على التأكد من سلامة وجودة القمح ونظافته ودرجة نقاوته وخلوة من الشوائب والحشرات و‏الرمال، مشيرة إلى أنه تم تحديد سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2021 ليكون 725 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5.

وشددت عبد الرحمن على العاملين والمترددين على الصوامع بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.