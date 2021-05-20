الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تربح 6.1 مليار جنيه رغم تراجع مؤشرات السوق

محمد فريد رئيس البورصة
محمد فريد رئيس البورصة المصرية

اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس– آخر تداولات الأسبوع- على تراجع جماعى، مواصلة رحلة الهبوط التى بدأت منذ بداية التعاملات، بدعم من التراجعات المماثلة لأسواق المال العالمية والمبيعات الواضحة لشرائح مختلفة من المتعاملين بالسوق تصدرها المستثمرون الأجانب.

ورغم التراجعات التى منيت بها المؤشرات، إلا أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية قد ارتفع بنحو 6.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 671.894 مليار جنيه.

وهبط  المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69%، ليغلق عند مستوى 10731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2194 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13223 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4181 نقطة. 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3181 نقطة.

 وسطاء بالسوق وصفوا جلسة اليوم بالإيجابية والتى تعد مرحلة لالتقاط الأنفاس بعد الصعود الواضح الذى شهدته السوق منذ مطلع تعاملات شهر رمضان المبارك، وحتى الجلسات التى أعقبت عيد الفطر المبارك ، مؤكدين على أن تلك التراجعات من شأنها جذب شريحة من المتعاملين خاصة لعدم استقرار أسواق الأسهم العالمية، والتى تشهد تقلبات حادة خلال الجلسات الثلاث الماضية، فضلا عن التذبذب الكبير فى أسعار العملات الرقمية “بيتكوين”، والتى تتجه إليها أنظار متعاملى سوق المال وسط مخاوف من عدوى قد تصيب أسواق الأسهم .

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