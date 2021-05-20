ضبط مسجل خطر بحوزته 40 طربة حشيش في الغربية

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا فى طنطا بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع فرع الأمن العام ومباحث مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، من ضبط مسجل خطر، بحوزته 40 طربة حشيش وزنت 4 كيلو جرام، بقصد الاتجار.



تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا بتمكن مباحث المخدرات بوسط الدلتا بالاشتراك مع الأمن العام ومباحث مركز كفرالزيات، بقيادة الرائد محمد النحراوى رئيس مباحث مركز كفر الزيات من ضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية " مسجل خطر"، حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفرالزيات وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام، ومبلغ مالى ، و هاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات .



وتم التحفظ على المضبوطات التى قدرت بـ 280 ألف جنيه، وحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.