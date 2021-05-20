الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 25 طن مخلفات من قرية بني أحمد الغربية بالمنيا

حملات نظافة بالمنيا
حملات نظافة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة والتراكمات وقامت برفع 25 طن مخلفات توابع الوحدة المحلية لقرية بني أحمد الغربية كما واصلت أعمال الكهرباء وصيانة أعمدة الإنارة وقامت بتركيب 20 لمبة ليد جديدة وإصلاح الكشافات بقرية بني محمد سلطان والقري التابعة لها.

 

قال هشام الضوي رئيس قرية بني احمد الغربية إن قسم التجميل والبيئة بقرية بني احمد الغربيه واصل تنفيذ وتجميل مدخل عزبة الحكيم بالجهود الذاتية تفعيلا للمشاركة المجتمعية في اطار الحفاظ علي المظهر الجمالي مضيفا بتمكن قسم البيئة من رفع 25  طن تراكمات من قري دير عطية والقري التابعة للوحده المحلية لبني احمد الغربية ونقلها الي الظهير الصحراوي وذلك لخلق بيئة جيدة للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة.

 

وأضاف المهندس عبد التواب حسن رئيس قسم الكهرباء بقرية بني محمد سلطان، أنه تنفيذا لتكليفات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا بمواصلة تقديم خدمات مميزة في جميع اقسام العمل كهرباء وتجميل ورفع اشغالات ونظافة بنطاق قري المركز وأحياء المدينة.  

 

واصل قسم الانارة بقرية بني محمد سلطان حملاته ومواصلة جهوده لاصلاح كشافات الانارة المعطلة بالشوارع والطرق العامة وتركيب لمبات ليد جديده وحل شكاوي المواطنين المتعلقة بالإنارة العامة علي مدار اليوم، من خلال التواصل علي رقم الواتس الخاص بتلقي شكاوي الكهرباء بنطاق قرية بني محمد سلطان (#01002375564) وتم  اليوم تركيب عدد 20 عشرون لمبة ليد جديد واصلاح كشافات داخل قرية العوام وقريةالقشاش وطريق ترعة حافظ من قنطرة العجوزة الي دوار شعراوى ومن عزبة الحكيم الي قنطرة مجري الحجر.

 

وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف حملات النظافة لتوفير بيئة صحية جيدة في ظل مجابهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للشوارع والمدينة بالتوازي مع أعمال إنارة الطرق وصيانة أعمدة الكهرباء والكشافات للحد من وقوع الحوادث ليلا.

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المنيا رفع مخلفات تركيب لمبة ليد محمد صلاح حملات النظافة

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