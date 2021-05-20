فلسطين: تضرر 46 مدرسة جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة

أكدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الخميس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة باستهدافها المدارس والمؤسسات التعليمية في القطاع؛ من خلال عمليات القصف، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدرسية دون اكتراث بالقوانين الدولية ومنظومة القيم والأعراف التي تُحرم استهداف المؤسسات التعليمية.

وأشارت التربية الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- إلى تضرر حوالي 46 مدرسة حكومية منذ بدء العدوان على القطاع، ومبنيين لمديريتي تعليم شمال وغرب غزة، بالإضافة إلى تعرض مدارس خاصة وتابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لاعتداءات مماثلة.

و أعرب وزير التربية والتعليم الفلسطيني مروان عورتاني، عن استنكاره ورفضه لهذه الانتهاكات المتصاعدة بحق التعليم في قطاع غزة، خاصة أنها تتزامن مع تحديات فرضتها جائحة "كورونا"، واعتداءات متواصلة بحق التعليم في القدس والأغوار والمناطق المصنفة "ج"، بما يؤكد نوايا الاحتلال وسياساته الممنهجة والرامية إلى ضرب مرتكزات التعليم الفلسطيني الذي يشكل دعائم البقاء والصمود والتحرر والتقدم على كافة المستويات.

وطالب عورتاني، كافة المؤسسات والمنظمات الشريكة والداعمة للتعليم والمساهمة والممولة للبنية التحتية المدرسية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم، وعدم التعرض للمدارس الحكومية والخاصة؛ بوصفها أماكن ومنشآت آمنة للتعلم الآمن والمستقر.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي إلى 230 شهيدًا؛ إثر الاعتداء على المناطق السكنية والبنى التحتية والمساجد والكنائس والمراكز الصحية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس، نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 230 شهيدا، بينهم 65 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنًا، إضافة إلى 1710 إصابات بجروح مختلفة.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءه على مدن ومخيمات قطاع غزة، مستهدفًا المنازل والشقق السكنية والطرق الرئيسية والمنشآت والمصانع في قطاع غزة.