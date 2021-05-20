«الداخلية» تنتهي من استعداداتها لتأمين مباراة الزمالك والطلائع باستاد القاهرة

كشفت مصادر عن انتهاء مديرية أمن القاهرة من استعداداتها لتأمين المباراة المرتقبة بين فريقي الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة اليوم الخميس باستاد القاهرة.

وأوضح المصدر أن مديرية أمن القاهرة وضعت خطة لتأمين طريقي الذهاب والعودة للفريقين باستاد القاهرة، مع انتشار عناصر البحث الجنائى بمحيط الاستاد.

- الزمالك يبحث عن الاستمرار في صدارة جدول الدوري

وتترقب الجماهير العاشقة للقلعة البيضاء المواجهة المنتظرة بين فريقي الزمالك وطلائع الجيش المحدد لها التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدورى الممتاز، فى مهمة بحث الفارس الأبيض عن الابتعاد بصدارة جدول الدورى، فيما يبحث الطلائع عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط والاستمرار فى الزحف والابتعاد عن مؤخرة الجدول.

- التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى، فى خط الدفاع: محمد عبدالشافى- محمود الونش– محمد عبدالسلام- حازم إمام، فى خط الوسط: طارق حامد- فرجانى ساسى- أحمد سيد زيزو- إسلام جابر- أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.



ويسعى الزمالك فى هذه المباراة إلى مواصلة صدارة جدول ترتيب الدورى، المتربع على عرشه برصيد 48 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز فى 14 وخسر مواجهتين، وتعادل فى 6، وسجل لاعبوه 39 هدفا كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 15 هدفا، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز فى 7، وتعادل فى 6، وخسر 9، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، وسكنت شباكه 24 هدفا.



وطالب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للابتعاد بصدارة الدورى وتوسيع الفارق مع الأهلى المنشغل حاليًا ببطولة دورى أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنها الفرصة الحقيقية للزمالك من أجل حسم الدورى مبكرًا بغض النظر عن المواجهات المؤجلة للمارد الأحمر، والتى ستكون بمثابة ضغط على لاعبى المارد الأحمر فى حالية توسيع الزمالك لفارق النقاط.