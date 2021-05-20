الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«نظافة القاهرة»: افتتاح جزيرة طريق صلاح سالم «العالمية» الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، عن افتتاح الجزيرة الوسطى "العالمية" بشارع صلاح سالم نهاية الأسبوع المقبل، على مسافة 4 كيلومترات، وتتضمن "لاند سكيب" فضلا عن الزرع المختلف. 

 وقال الشرشابي، خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنظافة القاهرة للعام المالي الجديد 2021-2022، إنه يتم العمل حاليا على إنشاء مصنع للنجيل يتبع الهيئة خلف الفسطاط، ونظراً لأن إنتاج النجيل يحتاج إلى 6 أشهر فتم شراء نجيل من أجل الحديقة، إلا أن المصنع سيدعم الهيئة لاحقا خلال السنوات القادمة وسيحقق لها الوفورات.

وتدخل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ليسأل عما إذا كانت الجزر الوسطى ستكون بمثابة رؤية أي معنية بالمظهر الحضاري فقط أم يمكن للمواطنين دخولها والجلوس فيها، لا سيما وأن الأولى لا تحتاج إلى نجيله، مستوضحا: "أسأل عن ذلك لأن التكلفة ستكون أقل كثيرا". 

وأضاف السجيني: "عليكم بالنظر إلى دبي وكثير من البلاد، وطبيعة الزرع بالمسطحات الخضراء وكيفية إدارة إنشائها، وكلها بأيدي عمال مصريين مهرة، الفكرة أن هناك من يقف ليحاسب وراء كل قرش صاغ وكل نقطة مياه تستهلك"، متسألا هل هناك خبراء يقومون بالتقييم قبل البدأ في العمل؟.

 وعلق رئيس الهيئة بتأكيده أنه كان يوضع سابقاً بعض "الحوليات" التي تموت بعد انتهاء الفصل الذي تزدهر فيه، لذا وقفت الهيئة على هذا الأمر وتم التفكير في زهرة دائمة تحقق المظهر الجمالي وبصيانة بسيطة، وبالفعل تمكنا من ذلك، بفضل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وأغلبهم من الشباب.

 وأضاف رئيس الهيئة قائلا: "للأسف رغم ما لدينا من مهندسين وعمال إلا أننا كنا سابقا نشتري الزرع، وقلت لهم عندما توليت المهام ده عار، واتخذنا خطواتنا في هذا الصدد".

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