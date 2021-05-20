البحرين والولايات المتحدة تبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك

بحث وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة اليوم الخميس، مع قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس، الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر، مجالات التعاون والتنسيق الأمني، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وأشاد وزير الداخلية البحريني - خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" - بالعلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة، والحرص المتبادل على تطويرها، معربا عن ترحيبه بتعيين الفريق بحري تشارلز كوبر، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد والمساهمة في تحقيق كل ما يخدم قضايا الأمن والسلام في المنطقة.



وفي سياق آخر، تلقى وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما ناقش الجانبان، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، والجهود الدولية التي تبذل للتخفيف من حدة التوتر والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«دعوة لوقف التصعيد»

وفي وقتٍ سابق، أعرب وزير الخارجية البحريني، عن تقديره للجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، من أجل وقف التصعيد والتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال الزياني، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الأحد الماضي، إن مملكة البحرين تجدد إدانتها الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة الأطراف إلى وقف التصعيد في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.