«هيئة الكتاب» تشارك في مهرجان الشارقة القرائي للطفل (صور)

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، فى مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي افتتحه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أمس الأربعاء، بمركز إكسبو الشارقة تحت شعار "لخيالك".

يضم جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب 126 عنوانا من أحدث إصدارات الهيئة فى مجال كتاب الطفل منها "حكايات إيسوب" ليعقوب الشارونى، "العصفور والإنسان" لتوفيق الحكيم، المنسى صديقى عن الشهيد البطل أحمد المنسى، و"سيلفى مع شهيد" الذي يحكى قصص شهداء الجيش المصرى في حربهم على الإرهاب، تأليف هيثم عبد ربه ، زياد يصبح رساما تأليف محمد بغدادية، الليلة الكبيرة لصلاح جاهين، أحمد في مدينة النحو تأليف مختار عيسى، أرض الشمس تأليف عزت إبراهيم، خير فرح للكاتبة منى لملوم، الأمير السعيد للكاتبة هويدا صالح، صناع البهجة للكاتبة حسنات الحكيم، الصداقة العجيبة تأليف مصطفى غنايم، الخوف للكاتب على على عوض، سر مدينة السعادة للكاتبة نجلاء علام، وغيرها من العناوين المهمة للطفل.

وتعد هذه الدورة الـ12 لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، وتستمر حتى 29 من مايو الجاري.

جدير بالذكر أن مهرجان الشارقة القرائي للطفل، سيقدم مجموعة من المسابقات المعرفية، خلال فعاليات الدورة الـ12 من الحدث الذي ينطلق في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "لخيالك".

ويقدّم المهرجان "جائزة الشارقة لكتاب الطفل"، الهادفة إلى تشجيع الكتّاب المبدعين في مجال أدب الطفل على إنتاج أعمال متميزة رفيعة المستوى تسهم في تنمية قدرات الطفل.

وحرصا على تمكين ذوي الاحتياجات البصرية من مقدرات الثقافة ودمجهم في المجتمع إلى جانب أقرانهم، يقدم المهرجان "جائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية"، التي تستهدف تعميق الوعي بأهمية تقديم أعمال ترتقي بفكر ومعارف هذه الفئة المهمة من المجتمع، ورصدت إدارة المهرجان جائزة قدرها 20 ألف درهم للفائزين بالجائزة.

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