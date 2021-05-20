الخميس 20 مايو 2021
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د. محمد الباز
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اقتصاد

«مصر للأسمنت المسلح»: شركات المقاولات المصرية الرابحة من مشروعات الإعمار

المهندس نشأت مرسي
المهندس نشأت مرسي

قال المهندس نشأت مرسي الرئيس التنفيذي لشركة مصر للأسمنت المسلح، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعمار غزة توضح مكانة مصر الحقيقة في المنطقة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مصر للأسمنت المسلح أن شركات المقاولات المصرية ستكون الرابحة دائما من مشروعات الإعمار في الدول العربية .

وأوضح مرسي أن الدولة المصرية دولة عظيمة وقوية وتعمل علي عودة الحياة مرة أخرى للدول العربية الشقيقة التي تحتاج إلى إعادة إعمار، ما يؤكد مكانة مصر في منطقة الشرق الأوسط. 

وأكد مرسي أن المبادرات التي تطلقها الدولة دائما تساهم في تنشيط قطاع المقاولات وزيادة التنمية الاقتصادية والقضاء علي البطالة عبر المشروعات القومية الكبرى والتنموية التي تعمل على تشغيل الشركات وزيادة حجم أعمالها.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تأييدها الكامل ودعمها لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية مخصصة لصالح إعادة إعمار قطاع غزة ، نتيجة الأحداث الأخيرة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

أضافت المبادرة في بيان لها اليوم، الثلاثاء، أنها ‏تؤكد على استعدادها التام للمشاركة في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهذه المبادرة بالجهود المادية والمعنوية والخبرات المتحققة من خلال خبرتها وجهودها التنموية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وتأتي هذه المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة لتعزيز الدور القيادي لمصر في المنطقة العربية التي لطالما كانت درة التاج لدول المنطقة كما تعكس أولوية القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين.
‏وتؤكد أن أعمار المنطقة مسؤولية مشتركة حيث تأتي تأكيدا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة والحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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