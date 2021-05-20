الخميس 20 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية وخدمات أمنية لمواجهة الزحام بعد إغلاق محور الشهيد

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال الغلق الكلى لمحور الشهيد بالاتجاهين "منطقة القطاع العام"، لتنفيذ أعمال رفع الباكيات المعدنية الخاصة بالكوبري المار أعلى المحور، الأمر الذي يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية.

- تفاصيل التحويلات المرورية  لمحور الشهيد

 

وجاءت التحويلات المرورية على النحو التالي:

- القادم بمحور الشهيد من ميدان محمد زكى ومحور المشير، يسلك يميناً شارع جمال سليم فيساراً شارع عبدالله العربى فمناطق مدينة نصر.

- القادم بمحور الشهيد من ميدان محمد زكى ومحور المشير، يقوم بالدوران والعودة من  أمام قطاع أبوبكر فيميناً مطلع محور المشير، تجاه مناطق امتداد رمسيس ومناطق مدينة نصر.

- القادم بمحور الشهيد من شارع المخيم الدائم والخليفة، يسلك يميناً شارع مدينة مبارك من ميدان "كوكاكولا"، فيميناً شارع امتداد رمسيس والدوران والعودة من أسفل كوبرى أكتوبر فمطلع أبوزيد خضر إتجاه مناطق القاهرة الجديدة.

- تنفيذ الأعمال بدءا من الساعات الأولى يوم غد

وسيتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من الساعة 12:00 صباحاً يوم الجمعة الموافق 21/5/2021 وحتى الساعة 6,00 صباحاً يوم السبت الموافق 22/5/2021.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

القاهرة مرور الخدمات كثافات مرورية لمحور الشهيد غلق

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