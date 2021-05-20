برلماني: الإشادة الفلسطينية بالمساعدات المصرية يؤكد دور مصر القوي

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن إشادة وزارة الصحة الفلسطينية بالوقفة المصرية للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي وإرسال سيارات إسعاف وأطقم طبية ومساعدات دوائية، يؤكد أن مصر لم تتخلى عن الفلسطينيين وأن وقفتها كانت جادة ومباشرة.

وأضاف عباس، في تصريحات له اليوم، أن مصر وطوال فترة العدوان الإسرائيلي، تحركت على كافة المستويات الصحية والطبية والسياسية والدولية لوقف العدوان ومساعدة الفلسطينيين وفتح المستشفيات المصرية أمامهم، موضحا أن هذا هو ما عهده الفلسطينيون عن مصر وكانت خير سند لهم.

وشدد عضو مجلس النواب على أن إعلان أهالي غزة شكرهم للرئيس السيسي ومصر بعد تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة يؤكد تقديرهم البالغ لدور مصر.

وأشار إلى أن مصر وطوال الأزمة تصرفت بشكل عملي، على عكس كثير من الدول التي ظلت عاجزة عن التحرك بمثل الحيوية المصرية في المحن والأزمات.

وقال نائب الجيزة، إن الساعات المقبلة قد تشهد وقفا لإطلاق النار تجاوبا مع مقترح مصري للتهدئة، وهو ما يكشف كذلك عن تقدير دولي لجهود القاهرة المتواصلة للدفاع عن القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.