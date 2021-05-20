الخميس 20 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 8 منشأة مخالفة وتحرير 238 محضر عدم ارتداء كمامات بالبحيرة

حملة مكبرة
حملة مكبرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء.

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية عن تحرير 238 محضر عدم ارتداء كمامات وغلق 8 منشأة مخالفة بمركز أبوالمطامير غلق مقهى ومصادرة ١٤ شيشة وتحرير ٢١ محاضر غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة خلال حملة مكبرة، وبوادى النطرون تم تحرير عدد 81 مخالفة عدم ارتداء كمامة ورفع عدد 5 حالات إشغال طريق ومصادرة عدد 7 شيش وغلق مقهى مخالف، وبمركز بدر تم تحرير عدد 10 عدم ارتداء كمامة، وبمركز المحمودية تم تحرير عدد 52 محضر عدم ارتداء الكمامة، وبمركز ادكو غلق وتشميع مقهى ومصادرة 21 شيشة وعمل 20 محضر غرامة عدم ارتداء كمامة، وتم تحرير بمركز كوم حمادة 14 محضر عدم ارتداء كمامة و5 محاضر كسر حظر، وبمركز الرحمانية 40 محضر عدم ارتداء كمامة.

كما تم خلال حملة رقابية صباح اليوم بالدلنجات تحرير 40 محضر متنوع وإحالة 103 موظفين للتحقيق لعدم الانضباط الإداري، حيث قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بتنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات برئاسة المحاسب مجدى إبراهيم، حيث قامت بالمرور على المنشآت الحكومية والصحية لمتابعة الإنضباط الإداري تم إحالة ١٠٣ من العاملين بمستشفي الدلنجات المركزي والإدارة الصحية ومكتب صحة الدلنجات والوحدة الصحية بكوم إكرام والإدارة التعليمية والمركز الطبي لعدم توقيع انصراف ولترك العمل أثناء المواعيد الرسمية، وفى قطاع الإشغالات وبالمرور على الكافتيريات تم تحرير عدد  "٧ محاضر إدارة أنشطة تجارية بدون ترخيص  - ٣ محاضر بيئة -  ٢٠ محضر إشغال طريق  -  ١٠ محاضر عدم ارتداء كمامات".

مجلس الوزراء مستشفى مدن ومراكز المحافظة أبو المطامير فيروس كورونا المستجد الشوارع والميادين

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